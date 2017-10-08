CHP'li Arslan'dan, Mısıroğlu hakkında suç duyurusu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Atatürk ve laik Cumhuriyete hakaretlerde bulunduğu ve şeriat çağrısı yaptığı iddiasıyla yazar Kadir Mısıroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunan milletvekili Kazım Arslan, anayasanın 2\'nci maddesindeki laiklik, 174\'üncü maddesindeki İnkılap Kanunları\'nın açıkça ihlal edildiğini, Türk Ceza Kanunu\'nun 309 maddesinde geçen anayasayı ihlal suçu\'nun işlendiğini belirtti. Milletvekili Arslan, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun\'un maddeleri uyarınca Kadir Mısıroğlu\'nun cezalandırılması için kamu davası açılmasını ve tutuklu yargılanmasına karar verilmesini istedi.

Milletvekili Arslan, \"Kadir Mısıroğlu, geçtiğimiz 5 Ekim Perşembe günü bir kitap fuarındaki yaptığı konuşmada açıkça şeriat çağrısı yapmıştır. Kurucu değerlerimize, anayasal ve yasal olarak korunan devrimlerin kazanımlarına, laik devlet ilkesi başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün şahsına, manevi mirasına ve Türk Milleti\'ne hizmetlerine hakaret eden ifadeler kullanmıştır\" dedi.

Mısıroğlu\'nun, konuşmasında Atatürk\'ün heykellerini kastederek \"Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz\" ifadelerini kullandığını iddia eden Arslan, \"Seçilmiş bir hükümetin görevi öncelikle anayasal laik düzeni korumaktır. Hükümet nerede? Anayasanın ilk 4 maddesindeki değişmez ilkelerden laiklik ilkesine göz diken bu kişi hakkında hükümet de açık tavır almıyorsa hükümete soruyorum. Şeriat, sizin de zamanı geldiğinde getirmek istediğiniz rejimin adı mıdır? Yoksa Kadir Mısıroğlu bu iktidarın erken öten sözcüsü müdür? Eğer bu şeriat çağrısına karşıysanız, hükümetin öncelikli görevi, Türk Ceza Kanunu\'nun 312. maddesinde geçen \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden\' bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmaktır\" diye konuştu.

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