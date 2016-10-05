CHP'li Arslan: TRT’ye, CNN Türk’e giren darbecilerden ne farkınız kaldı!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, medyaya yapılan operasyonlara ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan süreli yayınlara ilişkin kriterlerdeki değişikliklere ve muhalif televizyon kanalı ile radyoların kapatılmasına ilişkin olarak “TRT’ye, CNN Türk’e 15 Temmuz gecesi giren darbeci hainlerden ne farkınız kaldı?” diyerek tepki gösterdi.

Arslan’ın ifadeleri şöyle:

“Bugün cuntacılar içeride ama fikirleri dışarıda, iktidardadır. Darbeciler neyi hedeflediyse bugün Türkiye sivil dikta altında OHAL'i de fırsat bilerek onu yaşatmaktadır. Medyanın özgür iradesine içi muğlak gerekçelerle sansür koymaya kalkan, konuşanı susturan, radyo ve tvlere canlı yayında mühür vuranlar, tam da 12 Eylül’cülerin, 15 Temmuz'cuların izinden gitmektedir.”

“Darbecilerden ne farkınız kaldı?”

“TRT’ye, CNN Türk’e 15 Temmuz gecesi giren darbeci hainlerden ne farkınız kaldı?

“O gün darbeciler medyayı ele geçirip kendi amaçları doğrultusunda yayın yapmasına dair işlem yaparken, bugün de FETÖ ile değil, hala muhalefetle ve muhalif medya ile mücadele etme gayreti içindesiniz. Darbe girişimi sonrası OHAL'i ilan ederek, Meclis’i pasif kılmanın, devlette kadrolaşmanın, Başkanlık uğruna devleti yeniden yapılandırmanın çalışmalarını yapıyorsunuz. Buna ses çıkaran, muhalefet edenlerle mücadele eden iktidar, yanlış gidişi sürdürüyor, FETÖ’cülerle koltuk kapma savaşına giriyor.

“Basın özgürlüğü demokrasinin en temel unsurudur. Maliye tehdidiyle, polis baskınıyla reji odaları zapt ediliyorsa, solcu kimliği, Atatürkçü tavrı, hatta hatta mezhebi nedeniyle kanalların yayın odalarına giriliyorsa, burada ne Yenikapı ruhundan, ne ileri demokrasiden, ne de iyi niyetli ve samimi mücadeleden bahsedilebilir.”