CHP'li Arıtman: Hadım ilacını travestiler kullanıyor







T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarında cezaları artıran ve kamuoyunda ‘hadım’ düzenlemesi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’ndan tartışmalarla geçti. CHP,

İlaç yönteminin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ile Anayasa’nın 90. maddesine aykırılık teşkil edeceğine dikkat çekti. Bürokratlar, hadım uygulamasının halen cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsayacağına dikkat çekti.





CHP: Ağırlaştırılmış müebbet verilsin



“Öfkeyle hareket etmeden, bilimsel davranmalıyız. İlaçla insanları cezalandırma yöntemini Hitler, Mussolini kullandı" uyarısını yapan CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, çocuk tecavüzcüleri için ‘ağırlaştırılmış müebbet’, şartlı salıverme yasasından yararlanmamaları ve tecrit koşullarının uygulanması önerisini yaptı. Ancak, AKP’lilerin oylarıyla ‘hadım’ yöntemi uygulanmasına ilişkin madde kabul edildi. Teklifin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor.





AKP: Aspirinin de yan etkisi var



CHP’li Canan Arıtman, kimyasal kastrasyon işleminin uygulanan kişi üzerinde memelerin büyümesinden cinsel tercihine kadar bir çok yan etkisi olduğunu sıralayınca, AKP’li Aşkın Asan, “Aspirinin bile yan etkisi var; amaç tedavi" karşılığını verdi.





'Travestiler bu ilacı kullanıyor'



“Bu ilacı travestiler kullanıyor; çünkü kadınsı değişiklikler yaratıyor. Maliyeti kişi başına 15-20 bin doları bulacak. Bu para, suçun mağduru çocuklar için kullanılmalı” dedi. Tecavüz mağdurunun beden ve ruh sağlığının bozulması" kriterinin de teklifle Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılacak olması tartılma çıkardı.



AKP’liler ruhsal ve bedensel sağlığın cinsel suç sonrası doğal olarak bozulacağını öne sürerek madenin çıkarıldığını savununca, CHP’li Arıtman, “Bu hükmü çıkarırsanız, Hüseyin Üzmez'i kurtarırsınız. Binlerce çocuk tecavüzcüsü ve sübyancıyı salıvereceksiniz"





"Fordçu" maddesi istendi



Teklifin, “İnsanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” ilgili maddesinde komisyona gelen Yargıtay temsilcisi, “toplu olma" kriterini tartışmaya açtı ve çarpıcı bir örnek sundu. "Argoda 'Fordçu' ifadesi vardır. Mesela bu madde onları yakından ilgilendiriyor. Yasaya bu ifadeyi koymamız mümkün olabilir mi bilmiyorum" deyince, milletvekillerinden “ Argo olmaz" yanıtı aldı.





Cezalar katlandı



Teklifte, Alt Komisyon önerileri doğrultusunda yapılan değişikliklerle bazı cezalar artırıldı. Buna göre;



- Cinsel istismarın 3 yıldan 8 yıla kadar olan cezası, 6 yıldan 15 yıla kadar çıkarıldı.



- 12 yaşını doldurmamış veya engelli çocuğa karşı cinsel istismar suçu işlenirse, cezanın yarı oranında artırılacağı hükmü “bir kat artırılır” şeklinde düzenlendi. Mağdur, eğitimini, işini ve evini terk ederse, ceza bir kat daha artacak.



- Aralarında evlenme yasağı bulunan kişiye (ensest)karşı cinsel istismar suçu işlenirse, şikayet aranmaksızın fail hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.



- "Dokunmadan taciz" mantığı da teklifle Türk ceza yasalarına girmiş olacak. Buna göre, cinsel taciz suçu, posta ve elektronik araçlarla işlenirse, cezalar yarı oranında artacak.

- Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yoğun olarak görülen "zorla evlendirme" suçlarının cezaları da artırıldı.



-"Evlenme yaşına ulaşmış" kimsenin zorla evlendirilmesi 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacak. Sunucunda intihar olursa ceza 7 yıldan az olamayacak.



- Çocukların cinsel istismarı suçundan veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hapis cezasına mahkum olanlar ilk işleyişlerinde hakim kararı, ikincisinde zorunlu olarak testosteron yöntemiyle tedaviye tabi tutulacak. Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren işlerde çalışamayacaklar.





