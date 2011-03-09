CHP'li Arıtman Başbakan'ın koltuğuna siyah çelenk bıraktı

T24

AKP'lilerden tepkiler...

Elitaş: "Sözleri haksızlık"

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı.CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, gündem dışı söz alarak, kadın cinayetlerinin yoğun yaşandığı bir ülkede, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamanın anlamsız olduğunu savundu.AKP iktidarı döneminde 5 bine yakın kadının öldürüldüğünü belirten Arıtman, "Artık biz kadınlar hak değil, can mücadelesi veriyoruz iktidarınızda. Rakamlar, çok çarpıcı, acı verici bir geriye gidişin sonucu. Kadınlarımız güçsüz bırakıldı. 4 milyon kadın okumaz yazmaz durumda. Kadınlar artık size oy vermeyecek" dedi.Arıtman, konuşmasının ardından, üzerinde, "yaşam hakkı istiyoruz"yazılı siyah çelengi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna bıraktı.Bu duruma tepki gösteren AKP Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, yerinden kalkarak, çelengi koltuktan alıp, CHP sıralarına dönen Arıtman'a "al bunu götür" diyerek vermek istedi. Öztürk'ün, Arıtman'ın almaması üzerine çelengi CHP sıralarının önüne atmasına CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır tepki gösterdi.Ergin, Öztürk'ün üzerine yürüyerek,,"Sen kimsin" diye bağırdı. Bu arada, AKP'li bazı milletvekilleri, Arıtman'a, "işin gücün şov yapmak, işini yap terbiyesiz" şeklinde tepki gösterdi.Bu arada AKP'li Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gündemdışı konuşurken, CHP'li Arıtman'ın bu önemli günde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna üzerinde "yaşam hakkı istiyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmasını kastederek, çok nahoş bir görüntü sergilediğini söyledi.Şiddetten bahseden Arıtman'ın elinde silahı ile verdiği görüntünün hafızalarda olduğunu belirten Çalık, "Şiddetin karşısında olan birisinin önce kendi silahını cebini koyması ve kamuoyuna kötü örnek olmaması gerekir. Canan Arıtman'ı bir kadın milletvekili olarak kınıyorum" dedi.Arıtman'ın konuşmasında parti grubuna sataştığını söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "cennet anaların ayakları altındadır" diyen bir manevi değerin içerisinden gelen bir siyasi iktidara yönelik bu sözlerin haksızlık olduğunu kaydetti.Elitaş, Arıtman'ın, üstünde bir tane gül olan siyah bir çelengi Bakanlar Kurulu sırasına koymaya çalıştığını ifade ederek, "Şunu yapabilirdi; sayın milletvekili kırmızı gülü kadına verdiği ehemmiyetten dolayı Sayın Başbakan'ın sırasına koyar ama siyah olan kısmını CHP Genel Merkezine koyabilirdi" dedi.