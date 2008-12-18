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CHP'li Arıtman ayıp etti!

CHP’li Arıtman, 'Gül, anne tarafından etnik kökeni nedeniyle Ermenilerden özür kampanyasını destekliyor' iddiasında bulundu

18 Aralık 2008 02:00

CHP’li Canan Arıtman, Gül’ün Ermeniler’den özür kampanyasını desteklemesine “Anne tarafından etnik kökenini araştırırsanız görürsünüz” yorumunu yaptı.

Bir grup aydının Ermeni soykırımı nedeniyle 'Ermeniler’den özür diliyoruz' kampanyası başlatması, Meclis’te tartışıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dünkü toplantısının ana gündeminde aydınların “özür diliyoruz” adlı kampanyası yer aldı. CHP ve MHP’li vekiller, kampanyaya destek veren isimlerin kınanması için bir bildiri hazırlanmasını isterken, DTP’liler bu fikre karşı çıktı. Milletvekillerinin bireysel olarak bir imza kampanyası başlatarak, aydınları kınayan bir bildirgenin hazırlanmasına karar verildi. 

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Komisyonda söz alan CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, aydınların, özürle ilgili metnini hatırlatarak, komisyonun bunu kınayan bir bildiri yayınlamasını istedi.

'Bu, vatan hainliğidir'

Arıtman, “Buna imza atan ve kendisini sözde aydın sanan isimler, Türkiye’den özür dilemelidir. Bu aymazlık değilse, vatan hainliğidir. Biz de bir bildiri yayınlayarak bunu kınayalım” dedi. Arıtman’a Komisyon Başkanı, AKP’li Murat Mercan ve MHP’li Deniz Bölükbaşı da destek verdi. Toplantının ardından konuşan CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, aydınların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan ziyaretinden cesaret aldıklarını iddia etti. Arıtman, “Cumhurbaşkanı’nın bu kampanyayı desteklediği görülüyor. Abdullah Gül, cumhurun, yani Türk milletinin cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil. Cumhurbaşkanı’nın anne tarafından etnik kökenini araştırın, sözlerimi anlarsınız" diye konuştu.

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