CHP'li Altıok'tan, Karamollaoğlu'na: Sivas birilerinin kendini temize çekeceği siyasi malzeme değil

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun BBC’ye verdiği röportajda Sivas Katliamı’yla ilgili ifadelerine CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı cevap verdi.

Katliamda hayatını kaybeden Metin Altıok’un kızı olan Zeynep Altıok Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşımızdaki gerici ve baskıcı zihniyet, gücünü 25 yıldır adalet bekleyen Sivas katliamının ardındaki ilkellik ve cehaletten alıyor. Katliam bile demekten imtina ederek güncel konular üzerinden yapılan ‘iyi’ muhalefet geçmişte akan kanı temizlemez. Unutulmaması gereken bugün tek adamlığa evrilen siyasal-islamcı iktidarın da, darbe anayasası, işkenceyle mücadele ve özgürlükler vaad ederek geldiğidir. Toplumsal bir birliktelik ve mutabakat için geçmişle hesaplaşma şarttır. Samimi ve inandırıcı olan, adaletin yerine gelmesi için ‘Ben belediye olarak asayişten sorumlu değilim. Polis bana bağlı değil’ cümlesi yerine açıkça katliamı lanetlemek ve en hafifinden belediye ile ilgili hiç gerçekleşmeyen sorgulamaya talip olmaktır. Ortada ‘memnun olunacak’ hiçbir şey yoktur. Sivas acısı birilerinin kendini temize çekeceği siyasi ikbal malzemesi değildir. Nokta!”

35 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliam sırasında belediye başkanı olan Karamollaoğlu, son dönemde yaşananların o döneme dair kendi üzerindeki "haksız baskı ve kanaatin dağılmasına vesile olduğunu" ifade ederek, Sivas Katliamı’nda dönemin hükümetinin tedbir almadığını söyledi.