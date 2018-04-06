T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Altıok'tan, Karamollaoğlu'na: Sivas birilerinin kendini temize çekeceği siyasi malzeme değil

"Katliam bile demekten imtina ederek yapılan ‘iyi' muhalefet geçmişte akan kanı temizlemez"

06 Nisan 2018 18:23

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun BBC’ye verdiği röportajda Sivas Katliamı’yla ilgili ifadelerine CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı cevap verdi.

Katliamda hayatını kaybeden Metin Altıok’un kızı olan Zeynep Altıok Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşımızdaki gerici ve baskıcı zihniyet, gücünü 25 yıldır adalet bekleyen Sivas katliamının ardındaki ilkellik ve cehaletten alıyor. Katliam bile demekten imtina ederek güncel konular üzerinden yapılan ‘iyi’ muhalefet geçmişte akan kanı temizlemez. Unutulmaması gereken bugün tek adamlığa evrilen siyasal-islamcı iktidarın da, darbe anayasası, işkenceyle mücadele ve özgürlükler vaad ederek geldiğidir. Toplumsal bir birliktelik ve mutabakat için geçmişle hesaplaşma şarttır. Samimi ve inandırıcı olan, adaletin yerine gelmesi için ‘Ben belediye olarak asayişten sorumlu değilim. Polis bana bağlı değil’ cümlesi yerine açıkça katliamı lanetlemek ve en hafifinden belediye ile ilgili hiç gerçekleşmeyen sorgulamaya talip olmaktır. Ortada ‘memnun olunacak’ hiçbir şey yoktur. Sivas acısı birilerinin kendini temize çekeceği siyasi ikbal malzemesi değildir. Nokta!”

35 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliam sırasında belediye başkanı olan Karamollaoğlu, son dönemde yaşananların o döneme dair kendi üzerindeki "haksız baskı ve kanaatin dağılmasına vesile olduğunu" ifade ederek, Sivas Katliamı’nda dönemin hükümetinin tedbir almadığını söyledi.

ETİKETLER

CHPTemel KaramollaoğluZeynep AltıokSivasMadımak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24