CHP'li Altıok: Taşeron sınavında 'Erdoğan'ın kaç torunu var' sorusu soruldu!

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, taşerondan kadroya geçiş için yapılan sınavda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaç torunu olduğu, Konya Müftüsü'nün adının ne olduğu gibi sorular sorulduğunu iddia etti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Altıok, TBMM'deki konuşmasında kadro almak isteyen işçiler için yapılan sözlü mülakatta 'Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?', 'Cumhurbaşkanımız nerelidir?', 'Cumhurbaşkanımız kaç yaşındadır?' gibi sorulara yer verildiğini ileri sürdü. Altıok, görüştüğü adayların kendisine soruların meslekleriyle ilgisi olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu belirtti.

8 Mart'ta Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nin yaptığı sınavda ise bazı adaylara 'İsminde kaç harf var?'' diye soruldu.

Bazı adaylara da, Konya Müftüsü'nün adı, Tebbet Suresi'nin anlamı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin karakterleri' gibi sorular yöneltildi.

"Fişlenmeye yol açılmayacak mı?"

Altıok, iki kurumdaki mülakat sınavını TBMM gündemine taşıdı, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Çalışılan ve kadroya geçilmek istenilen mesleklerle ilgisi olmayan soruların işçilere sorulduğu iddiaları doğru mudur? Bunun gerekçeleri nelerdir? Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddia edilen mülakat sorularında Atatürk devrimlerinden önce, Tayyip Erdoğan'la ilgili sorular sorulmuş mudur? Adaylara yöneltilen bu tip sorular, adayların yaşam tarzı ve inançları doğrultusunda tercih edilerek yerleştirileceği anlamı doğurup, adayların iktidarın istediği profillere uygun olan ve olmayan olarak ayrılmasına ve fişlenmesine yol açmayacak mıdır?” dedi.

İddiaya göre sorulan sorular şöyle:

Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?

Cumhurbaşkanımız nerelidir?

Cumhurbaşkanı kaç yaşında?

İslam'ın kaç şartı vardır?

Kuran'ı Kerim'in ilk suresi nedir?

Osmanlı padişahlarını sayın

İsminde kaç harf var?

Konya Müftüsü'nün adı nedir?

Tebbet Suresi'nin anlamı?

Bosna Hersek Cumhurbaşkanının adı nedir?

Afrin harekatı komutanlarının isimlerini sayabilir misiniz?

Ertuğrul Gazi'nin anne ve babasının adları nedir?

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin karakterleri kimlerdir?