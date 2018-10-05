CHP'li Altay'dan Bahçeli'ye tepki: Kontrolsüz ve saldırgan tutumu kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanılarak slogan atılmasına tepki gösterdi. Akşener'e geçmiş olsun dileğini ileten Altay, "Bahçeli’nin kontrolsüz ve saldırgan tutumu son zamanlarda kabul edilebilir sınırların çok üstünde" eleştirisinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde dün akşam gerçekleşen eylemle ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Akşener’le yönelik açıklamasını eleştiren Altay, “Siyasetin; tehdit, hedef gösterme ve şiddete yönlendirme yönü asla olamaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Bu hanımefendiye son ihtarım’ şeklindeki açıklaması; Sayın Akşener’i, partinin radikal tabanına açıkça hedef göstermektir. Nitekim sonrasında yaşananlar da bunu doğrulamaktadır” dedi.

"Tehdit gösterisi utançtır"

Eylemi “utanç” olarak nitelendiren Altay, “Bir genel başkanın açıklaması ve örtülü yönlendirmesi üzerine; bir başka siyasi partinin genel başkanının evinin etrafında tehdit gösterileri yapılması, Türk siyaset tarihinde bir ilktir ve bir utançtır” ifadelerini kullandı.

"Ekonomik krizi gölgemeye yönelik bir hamle"

“Bahçeli’nin kontrolsüz ve saldırgan tutumu son zamanlarda kabul edilebilir sınırların çok üstünde” diyen Engin Altay, şöyle devam etti:

“Yapılan iş siyaset değil, mafya yöntemlerinin de ilerisinde kaba ve aşağılıktır. Bahçeli’nin tutumu; Recep Tayyip Erdoğan’ın gerilimden beslenme politikasına özentisinin bayağı bir örneğidir. Bu demeç ve yaşanan olayların; ülkemizdeki ağır ekonomik krizi perdelemeye yönelik bir hamle olduğu da gözden kaçmamaktadır.”