T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Altay: HDP'lileri, HDP'ye oy veren insanları PKK'yla özdeşleştirmek, Türkiye'yi bölmektir

"Kürt sorununun çözüm yeri ne Oslo'dur, ne Kandil'dir ne İmralı'dır ne Dolmabahçe'dir"

03 Şubat 2018 20:09

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP üyelerini ve HDP’ye oy veren vatandaşları PKK’yla özdeşleştirmenin Türkiye’yi bölmek olduğunu söyledi. 

CHP’nin Ankara’da gerçekleştirdiği 36. Olağan Kurultay’da Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Altay, "Türkiye’nin en temel sorunu Kürt sorununu çözmektir. Bunun çözüm yeri de ne Oslo’dur, ne Kandil’dir ne İmralı’dır ne Dolmabahçe’dir. Çözüm yeri Meclis’tir” dedi. 

"Kürtlerin tümünü, HDP’lileri, HDP'ye oy veren insanları PKK’yla özdeşleştirmek, yakınlaştırmak; Türkiye’yi bölmektir” ifadelerini kullanan Altay, şöyle devam etti:

"Türkiye’yi insanların aklında bölerseniz bir daha yakınlaştıramazsınız. CHP-HDP işbirliği yerine Türkiye’de demokrasi olmalı. HDP Kürtleri temsil ediyor demek yanlış olur. HDP’de de bir sürü Türk kökenli siyasetçi var."

ETİKETLER

engin altaychpkürt sorunuçözümHDPPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24