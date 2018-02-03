CHP'li Altay: HDP'lileri, HDP'ye oy veren insanları PKK'yla özdeşleştirmek, Türkiye'yi bölmektir

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP üyelerini ve HDP’ye oy veren vatandaşları PKK’yla özdeşleştirmenin Türkiye’yi bölmek olduğunu söyledi.

CHP’nin Ankara’da gerçekleştirdiği 36. Olağan Kurultay’da Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Altay, "Türkiye’nin en temel sorunu Kürt sorununu çözmektir. Bunun çözüm yeri de ne Oslo’dur, ne Kandil’dir ne İmralı’dır ne Dolmabahçe’dir. Çözüm yeri Meclis’tir” dedi.

"Kürtlerin tümünü, HDP’lileri, HDP'ye oy veren insanları PKK’yla özdeşleştirmek, yakınlaştırmak; Türkiye’yi bölmektir” ifadelerini kullanan Altay, şöyle devam etti:

"Türkiye’yi insanların aklında bölerseniz bir daha yakınlaştıramazsınız. CHP-HDP işbirliği yerine Türkiye’de demokrasi olmalı. HDP Kürtleri temsil ediyor demek yanlış olur. HDP’de de bir sürü Türk kökenli siyasetçi var."