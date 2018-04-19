CHP'li Altay: Adayımız 15 gün içinde netleşecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 24 Haziran olarak açıklanan baskın seçim için adaylarının 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Türkiye 24 Haziran 2018 günü baskın seçime giderken gözler CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayı konusunda ilk ismi açıkladı. Altay, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" dedi.

Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi.

Altay, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Bu tamamen kendisinin takdiri" dedi. Altay, CHP'nin adayının 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.