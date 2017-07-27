CHP’li Ali Haydar Hakverdi: İŞKUR 'Aylık İstatistik Bültenleri'ni 5 aydır yayınlamayarak neyi gizliyor?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, OHAL koşullarında işsiz sayısının Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayılarına ulaştığını söyledi.

İşsizliğin yoğunlaşmasının İŞKUR faaliyetlerini ve yayınlanan bülteni daha önemli kıldığına dikkat çeken Hakverdi, “İŞKUR Aylık İstatistik Bültenlerini 5 aydır yayınlamayarak neyi gizliyor” diye sordu.

Hakverdi’nin yazılı açıklaması şöyle.

5 Temmuz 2016 Darbe girişiminden sonra İŞKUR “Aylık” istatistik bülteni 6 ay yayınlanmamıştı. Ocak 2017 Ayında 6 Aya ait istatistik bültenleri toplu şekilde yayınlandıktan sonra resmi aylık istatistik bülteni yayınlanmasına tekrar ara verilmiştir. Darbe girişiminden sonra resmi istatistik programı gereği İŞ-KUR Aylık İstatistik Bülteni için , önceki ayın sonu+15 gün olması gereken süre 2016’da çok uzun süre uygulanmamış 2017’de ise 5 aydır yayınlanan bir bülten görülmemektedir.

iskur.gov.tr adresinde yayınlanan Ocak 2017 istatistiklerinin altında “Bir sonraki istatistik bülteni 14 Mart 2017 tarihinde yayınlanacaktır” ibaresi bulunmasına rağmen. 24.07.2017 tarihi itibari ile Şubat, Mart, Nisan , Mayıs ve Haziran Ayı İstatistik bültenlerine www.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişilememektedir.

Sadece Kayıtlı İşsiz ve Kayıtlı İşgücü verilerini değil, özellikle Milli İstihdam Seferberliği (MİS) adı altında İşbaşı Eğitim Programları, ve yararlanıcı sayısı yüzbinlerin üzerinde olan Toplum Yararına Programlar (TYP) da dahil Aktif ve "Pasif" İşgücü İstihdam Politikalarının verileri bu önemli bültende sunulmaktadır. İŞKUR Aylık Bülteni aylardır neden açıklamadığına/yayınlanmadığına dair kamuoyunu aydınlatmalıdır. OHAL koşullarında işsiz sayılarının Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayılarına ulaştığı bilinmektedir.

İşsizliğin yoğunlaşması hem İŞKUR’un faaliyetlerini hem bu bültende yayınlanacak faaliyet verilerini önemli kılmaktadır. Aynı günlerde basına yansıyan haberlerde Örneğin 2017 yılında kaç TYP alındığı ve bunun için bir ne kadar bütçe harcandığının kamuoyunca bilinmesi gereklidir.

Dönemin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bazı açıklamaları bültenin verilerini daha da önemli kılmıştır. Bakan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında bir milyondan fazla istihdam sağlandığını iddia ederken 10 Haziran tarihinde İŞKUR 2017 yılı için 475.675 kişi açıklamıştır. Bu açıklamadan 14 gün sonra ÇSGB Resmi Twitter hesabında Bakan Müzezzinoğulu’nun açıklamasına istinaden verilen habere göre 1 milyonu özel sektör olmak üzere 1 milyon 300 bin kişi istihdam edilmektedir denmekte aynı dönem TÜİK Raporlarına göre kayıt içi istihdam artışı 250 bin olarak görülmektedir.

Dönemin bakanının 24 Haziran 2017 de yaptığı açıklamaya bakılırsa kurumlar ve bakanlık arasında bir koordinasyonsuzluk görülmekte Bakan ve 2 farklı kurumun açıkladığı rakamlar birbirini doğrulamamaktadır. İstatistik Bültenlerinin Açıklanması bu garabeti de ortadan kaldıracaktır.