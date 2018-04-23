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CHP'li Aksünger'den HDP'ye ittifak çağrısı

"Birlik olalım, barajı sıfırlayalım"

23 Nisan 2018 16:52

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, İyi Parti ile seçim ittifakı görüşmesinin ardından HDP'ye çağrıda bulundu. Aksünger, "HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır" dedi.

Aksünger, İyi Parti ile 15 milletvekili verilerek yapılan işbirliği için 'yetmez ama evet' yorumunu yapmıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

​"Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir. Yetmez ama evet.

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