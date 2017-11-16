CHP’li Aksünger: Reza Zarrab için bir anlaşma zemini aradıkları kesin

Türkiye’nin haber alınamadığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu bulunan İranlı işadamı Reza Zarrab’la ilgili ABD yönetimine verdiği notanın yankısı sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuya ilişkin olarak, "Şimdi nota verecek kadar önemli bir adamsa; gittiğinde yakalandığında bu adam bizi ilgilendirmiyor diyenlerin bugün nota vermesi konunun insicamı açısından çok garip bir durum” dedi. Aksünger, "Anlaşma zemini aradıklarını düşünüyorum. Yüzde yüz arka kapı diplomasisi yürüyor orada" şeklinde kontu.

Zarrab, 22 Mart 2016'da, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımları yasa dışı yollarla ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de tutuklanmıştı. New York Times, Reza Zarrab’ın suçunu kabul etmeye hazırlandığını belirten haber yapmıştı. Zarrab davasının 22 Kasımda 3 hafta sürmesi beklenen bir mahkeme ile sonuca kavuşacağı belirtiliyor. Eski Bakan Zafer Çağlayan Zarrab davasına sanık olarak eklenmişti.

TBMM’de kurulan 17-25 Aralık Soruşturma Komisyonu’nda görev yapan ve daha sonraki süreçlerde ABD’ye giderek Zarrab davalarını yakından inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, son gelişmelerle ilgili olarak, "Şimdi nota verecek kadar önemli bir adamsa; gittiğinde yakalandığında bu adam bizi ilgilendirmiyor diyenlerin bugün nota vermesi konunun insicamı açısından çok garip bir durum” ifadesini kuallandı.

Halkbankası ve bankanın halen tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için ABD’ye verilecek notayı anlayabileceğine dikkat çeken Aksünger, “Ama Halk bankası gibi Hakan Atilla gibi kişileri geçip bu yakalandığı zaman bizi ilgilendirmiyor denildikten sonra bizim vatandaşımız tarzından yaklaşımlar geliştirmek ve arkasından nota girişimi büyük bir çelişki aynı zamanda sıkıntı olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Aksünger, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD'de Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesinde Reza Zarrab konusu olduğunu ifade etti.

Aksünger T24’ün Reza Zarrab sorularını şöyle değerlendirdi:

“Halkbankası, Hakan Atilla için verse anlarım"

"Şimdi nota verecek kadar önemli bir adamsa; gittiğinde yakalandığında bu adam bizi ilgilendirmiyor diyenlerin bugün nota vermesi konunun insicamı açısından çok garip bir durum. Halkbankası konusunda bir nota bunu anlarım. Hakan Atilla noktasında bir nota verilse bunu da anlarım. Ancak, Çünkü orada Hakan Atilla’nın yargılanması konusunda bile bir problem olduğu kesin. Ama Halk bankası gibi Hakan Atilla gibi kişileri geçip daha önce bu yakalandığı zaman bizi ilgilendirmiyor dedikten sonra bizim vatandaşımız tarzından yaklaşımlar ve nota girişimi burada büyük bir çelişki ve büyük bir sıkıntı var. Sahiplenmesi gereken konu Halkbankası.

Reza Zarrab’ta salıverme meselesi üçüncü kez oldu”

Halk bankası konusunda bir şey olursa Türkiye çok ciddi bir zarar görür. Halk Bankası ve Hakan Atilla konusunda hassasiyet göstermek daha mantıklı. Hakan Atilla’ya herhangi bir şey olsa bile orada yargılanması mantıksız. Çünkü o işin müsebbibi Hakan Atilla değil. Biz bu işin geçmişini ve hikayesini biliyoruz. Ama Reza Zarrab meselesinde garip olan şeyler var. Salıverme meselesi üçüncü kez oluyor, Burada tahmin ediyorum ki bir anlaşma zemininden kaynaklanır ama Hakan Atilla da yaşanmıyor.

“Bir anlaşma zemini aradıklarını düşünüyorum”

(Siz ABD ile Türk hükümeti arasında bir anlaşma olduğunu mu düşünüyorsunuz sorusuna) Anlaşma zemini aradıklarını düşünüyorum yüzde yüz arka kapı diplomasisi yürüyor orada. Bir anlaşma olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Federal yargıda ve yargıçlarda bir Trump nefreti var. Mülteci olayından sonra daha da büyüdü bu iş. Ayrıca Federal yargıda Erdoğan karşıtlığı eklendi. Federal yargı ve yargıçları FETÖ’cü olmakla suçlamaktan kaynaklanan bir şey bu. Bu nedenle tüm bunlar diplomasinin önündeki önemli bir engel. Bu karşıtlığa bir de Amerikan basının eklenmesi tuzu biberi oldu. Bana göre, Trump’ın geleceği çok uzun vadeli görünmüyor.

“Trump hükümetine karşı federal yargı ve Amerikan basınında nefret var”

Trump hükümetine karşı federal yargı ve Amerikan basınını çok büyük bir nefreti var. Bu nefretten kaynaklı olarak Türkiye’nin burada bir diplomasi yürütmesi zorlaşıyor. Bizim için işin kötü tarafı yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal çünkü Türkiye’nin mahkumiyet görmesi ve müeyyideye maruz kalması çok kötü olur”