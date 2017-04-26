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CHP'li Aksünger, mühürsüz oyların dağılımını açıkladı

Aksünger, dağılımı sandık sandık gelen şikâyetlerin incelenmesiyle ulaşıldığını ifade etti

26 Nisan 2017 20:47

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oylarda Evet ve Hayır’ın oranlarını açıkladı. Mühürsüz oyların dağılımıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Aksünger 1,5 milyon olduğunu belirttiği mühürsüz oyların 300 bin kadarının ‘hayır’, geri kalanların evet olduğunu söyledi.

Aksünger bu dağılıma sandık sandık gelen şikâyetlerin incelenmesi sonucunda ulaştıklarını ifade etti.

CHP’nin referandumun iptali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceğini açıkladığı referandumun en çok tartışılan konusu olan mühürsüz oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandıkların kapanmasından hemen sonra açıkladığı ‘kabul edilecek’ kararıyla ‘meşruiyet’ tartışması yaratmıştı.

 

 

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