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CHP’li Aksünger: IQ’su ayakkabı numarasından küçük AA muhabiri…

Aksünger, kendini AA muhabiri olarak tanıtan bir sosyal medya hesabında yer alan montajlara tepki gösterdi

07 Temmuz 2017 01:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Twitter hesabında kendini Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak tanıtan ve Abdullah Öcalan posteri tutan kişilerin eline “Adalet” yazılı pankartları montajlayarak yerleştiren hesaba tepki gösterdi. AA, daha sonra yaptığı açıklama ile söz konusu kişinin kurumlarıyla ilgisi olmadığını aktardı.

Aksünger, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Twitter’da kendini AA muhabiri olarak tanıtan “Tufan Güneş” isimli hesap, Adalet Yürüyüşü için hazırlanan ve üzerinde “Adalet” yazan pankartları PKK lideri Öcalan ve silahlı kişilerin eline tutuşturulmuş şekilde bir montaj paylaştı.

Fotoğraflar montaj

Haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org da fotoğrafların montajlanmış olduğunu bildirdi.

Kendini AA muhabiri olarak tanıtan kişinin paylaşımı şöyle:

Kurtulmuş'a çağrı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter adresinden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’a çağrı yaparak, “Bu provokatör hakkında gerekli işlemi yapmaya çağırıyorum! Alçaklığın hesabını yargı önünde de vereceksin” dedi.

AA'dan açıklama: İlgimiz yok

Gelen tepkiler üzerine Anadolu Ajansı bir açıklama yaptı.

 'AA Kurumsal' isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter'da yer alan @TufanGunesAA adlı kullanıcının kurumumuzla hiçbir bağı yoktur. Kurumumuzun adını kullanan ve personelimizmiş algısı oluşturmaya çalışan bu hesap hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Erdal AksüngerAnadolu AjansıTufan GüneşMontajadalet yürüyüşü

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