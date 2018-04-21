CHP'li Aksünger: HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, erken seçim kararını değerlendirdi. Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'ne bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşı geçtiğimiz aylarda ziyaret eden CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Kürt seçmenin kilit rol oynayacağını belirterek, “Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence” dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın baskın seçimin habercisi olduğunu ifade eden Aksünger, “Afrin harekatı yapılırken aslında bu harekatın iç siyasete dönük olduğunu düşünüyordum. İçerdeki milliyetçilik duygularını daha yukarıya taşıyarak memleket meselesi halinde tekrar bir algı yönetimi yapılmak istendi. Afrin harekatının sonrasında işin magazinsel boyutları insanları irrite etti" değerlendirmesinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Diren Yurtsever'e konuşan Aksünger, ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememesi ve İyi Parti'nin seçime girmesini istemedikleri için AKP ve MHP'nin erken seçimin 24 Haziran'da yapılması konusunda uzlaştıklarını söyledi.

"Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP"

Aksünger, CHP’nin HDP ile ittifak iddialarına ilişkin şöyle konuştu: “HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”

"Muhafazakar Kürt seçmen kilit rol oynayacak bu seçimde"

"Muhafazakar Kürt seçmen büyük bir kilit rol oynayacak bu seçimde" diyen Aksünger, "Son zamanlarda Afrin meselesi, Kuzey Irak’taki Barzani sorunlarından tutalım PYD konusuna kadar olan konuların Kürtler üzerinde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki Kürt seçmenin de sandığa gitmesi ve sandıkta katılımı arttırması seçimin kritik belirleyici rol olacağını düşünüyorum. O yüzden genel itibariyle Kürtlerin oyunu alan bu seçimi kazanır” değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni dünyayı okuyabilen, sosyal medyadan anlayan gençlerin dilinden konuşan biri olmalı"

Aksünger, cumhurbaşkanı adayını şöyle anlattı:

“Adayın 35 yaş altı seçmene hitap etmesi lazım. 20-25 yaşlarındaki genç arkadaşların Twitter’i yasaklayan birine oy verme gibi bir ihtimalinin olacağını düşünmüyorum. Demokrat bir kişiliği olacak. Dijital dünyanın değişen hak ve özgürlükler tanımı var. Bu tanımları benimseyebilecek bir figüre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu belki tek başına bile olmayabilir. Bu anlamda bir kadro kurulması gerekli olabilir. Ortak yaşamı savunan biri olmalı, yeni dünyayı okuyabilen, sosyal medyadan anlayan gençlerin dilinden konuşan biri olmalı. Tayip Erdoğan gibi bir figürün gemiyi limana çıkarması çok zor bundan sonra. Önümüzdeki süreç ekonomide derin krizlerin olacağını gösteriyor ve aynı hükümet bu krizi sadece derinleştirecektir. Bir değişime ihtiyaç var.”