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CHP'li Akkiraz: Geziye destek veren sanatçılar tehdit ediliyor

CHP'li Sabahat Akkiraz Gezi'ye destek veren sanatçı arkadaşlarının hükümet tarafından konser iptaliyle tehdit edildiğini iddia etti

24 Haziran 2013 11:58

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Gezi Parkı eylemlerine destek veren bazı sanatçılara baskı uygulanıp, tehdit edildiklerini söyledi. Eylemlere destek veren veya katılan sanatçıların hedef gösterildiğini vurgulayan Akkiraz, “Hem iktidar mensupları hem de medyanın bir bölümü tarafından bu sanatçılar hedef gösterildi. Sanatçıların olayların dışına çıkması talep edilirken, kimi sanatçılarla görüşmeler yapılıp, iktidar yanlısı tutum almaları istendi” iddiasında bulundu.

 

'Sanatçı arkadaşlarım tehdit ediliyor'

 

Vatan'ın haberine göre, bazı sanatçıların belediye başkanları veya yetkililerce aranarak, eylemlere destek olmamaları, bu konuda iktidara destek vermemeleri halinde katılacakları işlerin iptal edileceğinin bildirildiğini söyleyen Akkiraz, “İşlerinin iptal edileceği tehdidi ile iktidar yanlısı beyanlarda bulunulması, sosyal medya üzerinden destek mesajları atmaları istendiği, bize şikayet olarak ulaştı. Sanatçı arkadaşlarım, yapacakları etkinliklerin iptal edilmemesi ve gelecekte yapılacak etkinliklerde yer bulabilmeleri için belediye başkanlarının menejerlere, menejerlerin de kendilerine baskı uyguladığını dillendirmeye başladılar” dedi.

Akkiraz sanatçılara “Festival programından çıkarılırsınız” baskısı yapıldığını da ileri sürdü.

 

‘Emri hükümet mi verdi?’

 

Akkiraz, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara cevap istedi:

- Sanatçılara bu baskıların uygulanması emri hükümetiniz tarafından mı verilmiştir?

- “Destek mesajı verin” yoksa işleriniz iptal edilecektir şeklinde yapılan uygulamayı etik buluyor musunuz?

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