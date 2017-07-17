CHP’li Akın: İşsizlere dağıtılması gereken paralar nerelere harcanıyor?

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, İşsizlik Fonu’nda yapılacak yeni düzenlemeyi ve bundaki amacın ne olduğu konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Fonda biriken paranın sadece 15.5 milyarının işsizlere dağıtıldığına dikkat çeken Akın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Akın, vediği soru önergesinde "fonda biriken paranın sadece 15.5 milyarı işsizlere dağıtılmıştır. Fonda biriken para amacı dışında başka nerelere harcanmıştır?" diye sordu.

Akın’ın verdiği soru önergesi şöyle:

Hükümet, işçilerin işsiz kaldıklarında yararlandıkları İşsizlik Sigortası Fonu’nda köklü değişikliğe gidiyor. Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları’ nda (2017-2019) düzenleme ise İşsizlik Sigortası Fonu’ da dair.

İşçiler, işsiz kaldıklarında işsizlik sigortası fonuna başvurarak ödedikleri prime göre belli bir süre işsizlik maaşı alabiliyor. Yatırılan prime göre işsizlik maaşı ödeme süresi 180 gün ile 300 gün arasında değişiyor. Alınan işsizlik maaşının miktarı da yine yatırılan prime göre 710 lira ile bin 421 lira arasında farklılık gösteriyor. Fonda biriken para 106 milyar liraya ulaşırken, 15 yılda bunun sadece 15.5 milyar lirası işsiz kalan işçilere ödendi.

- 15 yılda çok az bir bölümü, işsiz kalan işçilere giden fondan alınan işsizlik maaşı yeni düzenleme ile birlikte kademeli olarak düşürülecek. Bu düzenlemedeki amaç nedir? Toplumsal refahımıza etkileri hesaplanmış mıdır?

- Fonda biriken paranın sadece 15.5 milyarı işsizlere dağıtılmıştır. Fonda biriken para amacı dışında başka nerelere harcanmıştır?

- Haziran ayında TÜİK tarafından açıklanan Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik hızla artarken, istihdam artışı yetersiz kalmıştır. İstihdamı arttırmak yerine işsizlik maaşına tırpan vurulmaktadır. Bakanlığınızın istihdamı arttırmak için yaptığı çalışmalar nelerdir?