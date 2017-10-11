T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Ahmet Akın: Şehit ailelerine dağıtılacak paralarla makam aracı alındı!

Ahmet Akın, Sayıştay'ın Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ilişkin denetim raporlarını TBMM'ye taşıdı

11 Ekim 2017 22:56

Hülya Karabağlı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hesaplarını inceleyen Sayıştay’ın, kurumun mevzuata aykırı olarak lüks araç alıp, özel kalem, daire başkanları, bakan ve müsteşar yardımcısı gibi makamlara tahsis ettiğini belirlediğini söyledi.

Sayıştay’ın Savunma Sanayi Müşteşarlığı denetim raporu

Akın, TBMM’ye gönderilen Sayıştay’ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı denetim, tespit ve değerlendirmelerini raporunu T24’e değerlendirdi.  Sayıştay’ın 287 sayılı Taşıt kanununa aykırı olarak araç edinilmesi bulgusuna dikkat çeken CHP’li Akın, “ Sayıştay raporunda, “Savunma Sanayii Müsteşarlığında daire başkanları, müsteşar yardımcıları, özel kalem müdürü, müsteşar ve bakan yardımcısının kullanımına tahsis edilmiş, giderleri özel sektör ve kamu sektörü şirketlerince karşılanan lüks araçların olduğu tespit edilmiştir” denildiğini kaydetti. Akın’ın, açıklamaları şöyle:

“Şehit ailelerine  verilecek diye aldıkları paralar lüks araçlara gitmiş”

“Türkiye şeffaf olmayan bir Hükûmet tarafından yönetiliyor. Gizlemeye çalıştıkları Sayıştay raporları ortaya çıktıkça AKP'nin karanlık tarafları da ortaya çıkıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığının hesaplarını inceleyen Sayıştay, kurumun mevzuata aykırı olarak lüks araç alıp özel kalem, daire başkanları, bakan ve müsteşar yardımcıları gibi makamlara tahsis ettiğini belirledi.

‘Şehit ailelerine verilecek’ diyerek aldıkları paraların başka yerlere harcanması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni derinden üzmüştür. Bu ülkenin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Şehitlerimize ve şehit ailelerine sahip çıkmak devletin en baş görevidir. Bu paraların lüks için harcanması kabul edilemez. İktidar ve tüm kurumları makam aracı sevdasından vazgeçmeye davet ediyorum. 

 

ETİKETLER

sayıştaysavunma sanayilüks araçşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24