CHP’li Ahmet Akın: Şehit ailelerine dağıtılacak paralarla makam aracı alındı!

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hesaplarını inceleyen Sayıştay’ın, kurumun mevzuata aykırı olarak lüks araç alıp, özel kalem, daire başkanları, bakan ve müsteşar yardımcısı gibi makamlara tahsis ettiğini belirlediğini söyledi.

Sayıştay’ın Savunma Sanayi Müşteşarlığı denetim raporu

Akın, TBMM’ye gönderilen Sayıştay’ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı denetim, tespit ve değerlendirmelerini raporunu T24’e değerlendirdi. Sayıştay’ın 287 sayılı Taşıt kanununa aykırı olarak araç edinilmesi bulgusuna dikkat çeken CHP’li Akın, “ Sayıştay raporunda, “Savunma Sanayii Müsteşarlığında daire başkanları, müsteşar yardımcıları, özel kalem müdürü, müsteşar ve bakan yardımcısının kullanımına tahsis edilmiş, giderleri özel sektör ve kamu sektörü şirketlerince karşılanan lüks araçların olduğu tespit edilmiştir” denildiğini kaydetti. Akın’ın, açıklamaları şöyle:

“Şehit ailelerine verilecek diye aldıkları paralar lüks araçlara gitmiş”

“Türkiye şeffaf olmayan bir Hükûmet tarafından yönetiliyor. Gizlemeye çalıştıkları Sayıştay raporları ortaya çıktıkça AKP'nin karanlık tarafları da ortaya çıkıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığının hesaplarını inceleyen Sayıştay, kurumun mevzuata aykırı olarak lüks araç alıp özel kalem, daire başkanları, bakan ve müsteşar yardımcıları gibi makamlara tahsis ettiğini belirledi.

‘Şehit ailelerine verilecek’ diyerek aldıkları paraların başka yerlere harcanması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni derinden üzmüştür. Bu ülkenin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Şehitlerimize ve şehit ailelerine sahip çıkmak devletin en baş görevidir. Bu paraların lüks için harcanması kabul edilemez. İktidar ve tüm kurumları makam aracı sevdasından vazgeçmeye davet ediyorum.