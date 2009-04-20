T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Ağyüz Deniz Feneri’ni sordu

CHP'li Ağyüz, Deniz Feneri dosyasının tercümesinin, 54 gün geçmesine rağmen neden yapılamadığını sordu

20 Nisan 2009 03:00

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Deniz Feneri soruşturmasında dosyanın tercümesinin, 54 gün geçmesine rağmen neden yapılamadığını sordu.

Ağyüz, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sözlü yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Deniz Feneri" soruşturması olarak adlandırılan soruşturmayı engelleyen, olası delillerin yok edilmesine zaman tanıyan sorumlu ve yetkililer için soruşturma açılıp açılmayacağını öğrenmek istedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Başbakanlık için Airbus A330 tipi uçak alınacağı haberinin doğru olup olmadığını sordu. Öztürk, "Ülkemizde binlerce kişi işsiz kalırken ve kısa süre önce Başbakanlığa 60 milyon dolarlık uçak alınmışken, şimdi yeni bir uçağın alınması aşırı derecede savurganlık değil mi?" sorusunu yöneltti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24