CHP’li Ağyüz Deniz Feneri’ni sordu

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Deniz Feneri soruşturmasında dosyanın tercümesinin, 54 gün geçmesine rağmen neden yapılamadığını sordu.



Ağyüz, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sözlü yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Deniz Feneri" soruşturması olarak adlandırılan soruşturmayı engelleyen, olası delillerin yok edilmesine zaman tanıyan sorumlu ve yetkililer için soruşturma açılıp açılmayacağını öğrenmek istedi.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Başbakanlık için Airbus A330 tipi uçak alınacağı haberinin doğru olup olmadığını sordu. Öztürk, "Ülkemizde binlerce kişi işsiz kalırken ve kısa süre önce Başbakanlığa 60 milyon dolarlık uçak alınmışken, şimdi yeni bir uçağın alınması aşırı derecede savurganlık değil mi?" sorusunu yöneltti.

