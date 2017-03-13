CHP’li Ağbaba’dan Bakan Soylu’ya: Fethullah’ın çocuğu; geçmişi belli, bir dönek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "FETÖ'nün etkisinde olmakla" itham ettiği sözlerine sert sözlerle yanıt verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ağbaba, CNN Türk'e verdiği röportajda Süleyman Soylu için şunları söyledi:

"Bunlar Fethullah'ın çocuğudur. Çünkü bunlar Fethullah'la işbirliği sayesinde bu noktaya geldiler. Süleyman Soylu da geçmişi bellidir, bir dönektir. Siyasi makam, mevki uğruna geçmişte AKP ile Tayyip Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri, ettiği küfürleri yalayarak bu noktaya gelmiştir. O bir dönektir. Siyasi makamlar için kendi siyasi düşüncelerini satmış bir zattır."

Soylu ne demişti?

Soylu, Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün? Kılıçdaroğlu esirdir, FETÖ’nün elinde. Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir. Tam anlamıyla beraber esirdir. İsterse, Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyele beraber nasıl FETÖ’nün elinde olduğunu, nasıl FETÖ’nün kumpas kurduğunu, nasıl FETÖ’nün orada genel başkan değiştirdiğini, gelsin anlatalım."