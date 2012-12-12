CHP’li Ağbaba’dan Arınç’a: HrantDink’in öldürülmesinden mahcup musunuz?

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Şimdi, siz, vicdan sahibi bir insan olduğunuzu, mahcup bir insan olduğunuzu her fırsatta vurguluyorsunuz. Şimdi, bu yapılandan mahcup oluyor musunuz, HrantDink’in öldürülmesinde birazcık vicdanınız sızlıyor mu, sormak istiyorum size” diye sordu. Yargıtay üyeliği sırasında Dink’i 301’den mahkum ettiren kararı onayan ve geçtiğimiz haftalarda baş denetçi seçilen Nihat Ömeroğlu’nu hatırlatan Ağbaba, “Ülkenin ürkek güvercinini öldürenlerden, HrantDink’in ölümünden, HrantDink’in katledilmesinden sorumlu olanlar hakkında bir tek işlem yaptınız mı? Bunu sormak istiyorum”.

Veli Ağbaba’nın, bütçe görüşmelerinin dün akşamki bölümündeki konuşması şöyle:

'Katledilmesini başlatan Yargıtay kararıdır'

Sayın Bakan, Hrant Dink’in katledilmesi sürecini başlatan 301’e dayalı Yargıtay kararıdır. Hrant Dink “Bu benim ölüm fermanımdır.” demiştir. Bu sözleri söyledikten bir süre sonra, 19 Ocak 2007 günü hunharca katledilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 24/10/2010 tarihli kararında bu kararı, Hrant Dink’i ölümcül bir saldırının ortasına atan karar olarak nitelendirmiştir.

Bu kararın altında Nihat Ömeroğlu’nun imzası vardır.

Sayın Arınç, geçen hafta bu ismi, Türkiye’nin ilk kamu baş denetçisi olarak aday gösterdiniz ve tüm Türkiye’nin herkesin hatırlatmasına rağmen 4’üncü turda seçtirdiniz.

Şimdi, siz, vicdan sahibi bir insan olduğunuzu, mahcup bir insan olduğunuzu her fırsatta vurguluyorsunuz. Şimdi, bu yapılandan mahcup oluyor musunuz, HrantDink’in öldürülmesinde birazcık vicdanınız sızlıyor mu, sormak istiyorum size.

Tek tek terfi ettiler

Ülkenin ürkek güvercinini öldürenlerden, HrantDink’in ölümünden, HrantDink’in katledilmesinden sorumlu olanlar hakkında bir tek işlem yaptınız mı? Bunu sormak istiyorum.

Ayrıca, Hrant Dink’i öldüren katillerin sorumlu olanların hepsini tek tek terfi ettirdiğinizi söylüyor musunuz?