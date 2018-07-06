CHP'li Ağbaba'dan '13. Cumhurbaşkanı' açıklaması: İsmail Kahraman yapmışsa mutlaka bir hinlik vardır

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü Cumhurbaşkanı" ibaresinin çıkarılmasını ilişkin "Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclisi babasının çiftliği gibi yönetti" açıklamalarında bulundu.

24 Milletvekili Genel Seçimlerinden Malatya'dan seçilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, kayıt işlemleri için TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü" ibaresinin çıkarılmasını ilişkin Ağbaba şunları söyledi: "Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclisi babasının çiftliği gibi yönetti. Makam odasındaki düzenlemeler, yeni alınan araçlar, yapılan bir sürü harcamalar... İsmail ağa burasını kendi çiftliği gibi yönetti ve gidiyor. Uğurlar olsun diyoruz kendisine. YSK kabul etmiş ama bu suni bir tartışma. İsmail ağa yapmışsa bir hinlik vardır mutlaka."