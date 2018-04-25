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CHP'li Ağbaba: Tarih de sizi yargılayacak!

“Elbette tüm hukuksuzluklar er yada geç ortaya çıkacak..."

26 Nisan 2018 01:14

Cumhuriyet gazetesi davasında ceza yağmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Tarih de sizi yargılayacak” dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Ağbaba, “Elbette tüm hukuksuzluklar er yada geç ortaya çıkacak. Elbette verdiğiniz kararlar ile, tarih de sizi yargılayacak. İşte o zaman tarih önünde utanacaksınız!” ifadelerini kullandı.

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chpveli ağbabacumhuriyet davası
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