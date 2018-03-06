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CHP'li Ağbaba: Milliysen, yerliysen şeker fabrikalarına sahip çık

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Burdur Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda hükümete, "Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster, şeker fabrikalarına sahip çı

06 Mart 2018 20:08

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Burdur Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda hükümete, \"Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster, şeker fabrikalarına sahip çık\" mesajı yolladı.
CHP tarafından, özelleştirme kapsamında Burdur Şeker Fabrikası önündeki eski adı \'Şeker Meydanı\' olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda \'Şeker fabrikamız satılamaz\' sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Burdur Şeker Fabrikası çalışanları ve vatandaş katıldı. Mitinge katılanlar Türk bayraklarının yanı sıra \'Fabrikama dokunma\', \'Her fabrika bir kaledir\' ve \'Pancardan elini çek\' yazılı dövizler taşıdı.
HÜKÜMETE ÇAĞRI
Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Afrin\'de milli duruş ne kadar önemliyse şekerde de milli duruş önemli. Burdur\'un meydanından hükümete bir çağrı yapıyoruz. Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster şeker fabrikalarına sahip çık\" dedi.
\'BU MESELE PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR\'
Tekel ve Sümerbank özelleştirilirken kimsenin sesinin çıkmadığını kaydeden Veli Ağbaba, \"Ama şimdi geçmişten ders aldık, herkes ayağa kalkıyor. Başta ayağa kalkan ekmeklerine sahip çıkan şeker işçilerine teşekkür ediyoruz. Bu özelleştirme ortaya çıktı, genel başkanımız talimat verdi, 20 milletvekili arkadaşımızla Türkiye\'yi dolaşıyoruz. Bu mesele parti meselesi değildir, bizim meselemiz değildir, Türkiye meselesidir. Şekeri satmak sadece fabrikayı satmak değildir. Şekeri satmak Burdur\'u satmaktır, Anadolu\'yu satmaktır, Türkiye\'yi satmaktır. Şekeri satan vatanı satar. O nedenle şekeri savunmak vatanı savunmak, şekere sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Şeker fabrikası cumhuriyettir, Anadolu\'dur, Atatürk\'tür\" diye konuştu.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, \"Şeker fabrikası sadece rant değildir, hasta olduğunda sigortadır, aç kaldığında sofrandaki aştır. Sonuna kadar fabrikamızı özelleştirmemek adına mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.
Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, \"Bu şehirde şeker fabrikası kampanya, pancar, nakliyeci, kristal şeker, çapacı, çarşıdaki esnafa kaynak demektir\" diye konuştu.
Mitingde Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay ve CHP İl Başkanı Osman Gök de birer konuşma yaptı. Mitingin sonunda katılımcılar \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganı attı.

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