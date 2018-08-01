CHP'li Ağbaba: Gar katliamı devletin kontrolünde, gözetiminde olmuştur; seçim sonuçlarıyla birebir bağlantılıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Ekim 2015'te Ankara'da düzenlenmesi planlanan barış mitingi öncesinde gerçekleşen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 'devlet kontrolünde ve gözetiminde' gerçekleştirildiğini iddia etti.

10 Ekim Ankara Katliamı davasının Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu’nda devam eden karar duruşmasına katılan ve konuyla ilgili yargı sürecini de başından bu yana takip eden Ağbaba, T24'e yaptığı açıklamada, “Bu süreç, özellikle 7 Haziran-1 Kasım süreci mutlaka Suruç katliamıyla birlikte çok ciddi incelenmelidir. Bu karanlık bir dönemdir. Belki de Türkiye’nin en karanlık bir dönemlerinden biridir. Seçim sonuçlarıyla birebir bağlantılıdır” dedi.

CHP, 15 kişilik heyetle duruşmayı takip ediyor

CHP, Ankara Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu’nda dün başlayan ve üç gün sürmesi beklenen duruşmaları 15 milletvekilinden oluşan bir heyetle izliyor.

Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl ve Onursal Adıgüzel, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri Yıldırım Kaya, Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, İrfan Kaplan, Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko,Murat Emir, Mahmut Tanal, Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil, Servet Ünsal duruşmanın izleyenleri arasında.

"103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz”

2 yılı aşkın süredir Ankara Adliyesi’nde görülen davanın, ‘salon yetersizliği’ gerekçe gösterilerek Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na alınmasına tepki gösteren Ağbaba, yangından mal kaçırır gibi hem duruşmaları bir an önce bitirilmek istendiğini hem de duruşma yerinin değiştirilerek halktan kaçırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Hayatın her alanında hak, hukuk, adalet istiyoruz. 10 Ekim katliamında da bu taleplerimizi haykırıyoruz. Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. Biz katliamın tüm sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Eli kanlı terör örgütü IŞİD’in bu topraklarda cirit atmasını sağlayanlar, katliam öncesinde istihbarat zafiyeti yaşatanlar, katliam esnasında ve sonrasında skandallarla bilançoyu ağırlaştıranlar mutlaka hesap vermeli, cezalarını çekmelidir. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması inandırıcı değildir. 103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz”.

Ne olmuştu?

10 Ekim katliamından, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü sorumlu tutuluyor. Davada, 19'u cezaevinde, 17'si firari, 36 sanık yargılanıyor. Savcı, son mütalaasında 9 sanık hakkında, ölen 100 kişi için birer kez ve anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüsten de bir kez olmak üzere, 101'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Bir sanık hakkında silah ve patlayıcı bulundurmaktan 24 yıl, bir sanık hakkında örgüt üyeliğinden 22 yıl 6 ay, 9 sanık hakkında da örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezaları istedi. Savcı, firari sanıklardan 16'sının davasının ise ayrılması gerektiğini belirtti.