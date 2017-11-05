CHP’li Ağbaba: Cezaevleri ölüm evi oldu; her yıl 215 kişi hayatını kaybediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son 16 yıllık süreçte cezaevlerinde 3 bin 432 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini belirterek, AKP döneminde cezaevlerinin ölüm evlerine döndüğünü söyledi. Ağbaba, yılda 215 kişinin hayatını kaybettiği cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarının araştırılması, sağlıklarına kavuşması için gerekli işlemlerin başlatılması, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla Meclis araştırması istedi.

TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde "hapishaneler sorununun AKP iktidarları ile birlikte her geçen gün çok daha içinden çıkılmaz hal aldığı ve mevcut durumda hükümetin çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığı" belirtildi.

Önergede şöyle dendi:

“Hapishanelerde yeterli sayıda doktor ve uzman doktorun bulunmaması, pek çok hapishanede haftada sadece iki yarım gün doktorun mahpusları muayene etmesi, bazı hasta mahpusların tetkik sonuçlarının ve raporlarının talep etmelerine rağmen kendilerine verilmemesi, mahpusların revirine çıkarılmamaları, periyodik muayeneleri olan mahpusların bu muayenelerinin yaptırılmaması, hastalara kesin tedavi uygulanmayıp, ağrıları azaltmaya yönelik geçici tedavi uygulanması, hastalığı nedeniyle kendi başına hayatını sürdüremeyecek durumdaki mahpusların infazın ertelenmesi başvurularının kabul edilmemesi gibi sebeplerle cezaevlerindeki hasta mahpusular sayısı her geçen gün artmaktadır.”

"1025 hasta mahpus var"

Ağbaba yeme, içme, nefes alma dışında hiçbir yaşamsal aktivitesi olmayan hasta mahpusların tahliye edilmemesinin mevcut iktidarın hapishane politikasını ortaya koyan çarpıcı bir sonuç olduğunu kaydederek, “Cezaevlerinde toplam 357’si ağır 1025 hasta mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı son 2 yılda ağır hastalığı nedeniyle ceza ertelemesi için başvuruda bulunan mahpus sayısını 171 olarak, ceza ertelemesi uygun görülen ancak henüz tahliye edilmeyen hasta mahpus sayısının 31’i kadın, 810’u erkek olmak üzere 841 olduğunu açıklamıştır. Henüz Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alamayanlar da dikkate alındığında hasta tutuklu ve hükümlü sayısının çok ciddi seviyelere ulaştığı ortaya çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

"16 yılda 3 bin 432 mahkum öldü"

Araştırma önergesinde, Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısının 2000-2011 yılları arasında 2024 kişi olduğu bilgisi yer aldı. Önergede ayrıca şunlar ifade edildi:

"2012 yılında 286, 2013 yılında 265, 2014 yılında 312, 2015 yılında 373, 2016 yılında 172 kişi hayatını kaybetmiştir. Verilen rakamlardan hareketle 2000-2016 yılları arasında 16 yıllık süreçte cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısı 3 bin 432 kişidir. Türkiye cezaevlerinde her yıl ortalama 215 kişi devletin koruması altındayken hayatını kaybetmektedir."

Son beş yılda ağır hastalığı nedeniyle tahliye edilen mahpus sayısının 832’de kaldığını belirtilen Ağbaba, şöyle konuştu:

“2013 yılında 162, 2014 yılında 130, 2015 yılında 282, 2016 yılında 224, 2017 yılında da 34 mahkûm cezaevinden tahliye edilmiştir. Suçu ne olursa olsun tutuklu ve hükümlülerin, sağlıklarının, can güvenliklerinin devlet güvencesi altında olduğu yasalarla benimsenmiştir. Cezaevlerinde ortaya çıkan sorunlar hasta/ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin hayatlarını tehdit etmektedir. Sorunları görmezden gelmek, taleplere kulak tıkamak cezaevlerindeki hasta mahpusları ölüme terketmek anlamına gelmektedir.”

