CHP'li Ağbaba: Ben anti-Fenerliyim, Meclis Başkanı'nın sözlerine katılmıyorum

Bütçe görüşmelerinin ardından uluslararası anlaşmaları ele alan ve dün gece de saat 22:00’da kapanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son tartışma konusu futbol oldu.Genel Kurulu yöneten Başkanvekili Pervin Buldan, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelen ve 81. dakikada attığı gol ile maçı 1-0 kazanan ve kupada yoluna devam etme şansını artıran Fenerbahçe'yi Meclis'te tebrik etti. Buldan'a, CHP'li Veli Ağbaba karşı çıktı. Ağbaba, "Ben o kadar centilmen değilim... Anti- Fenerliyim" sözleriyle başarı dileğine katılmadığını ifade etti.

Radikal'in haberine göre, tutanaklara geçen bu konuşa tepki topladı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ağbaba'nın sözlerini paylaştı. Ağbaba bu sözlerinin çok tartışılması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tartışmanın büyümesi ve tepkilerin artması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter'dan yayınladığı mesaj ile özür diledi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'i kızdırmak için şaka mahiyetli söylediğim sözler yanlış anlaşılmıştır. İstemeden kırdığım Fenerbahçe camiası ve taraftarlarından tüm samimiyetimle özür diliyorum" dedi.