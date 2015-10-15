CHP'nin Adıyaman raporunda Ankara bombacısı olduğu iddia edilen Alagöz'e dikkat çekilmiş

Suruç katliamının ardından Adıyaman’daki IŞİD yapılanmasını raporlaştıran CHP'li Veli Ağbaba, raporda Ankara katliamını gerçekleştirdiği iddia edilen Yunus Emre Alagöz’e özel dikkat çektiklerini hatırlattı. Ağbaba, “Burada büyük ve kasıtlı bir zafiyet var. Devlet de suçlu burada” dedi.

Cumhuriyet'te Kemal Göktaş ve Fırat Kozok'un haberine göre, Suruç katliamının ardından Adıyaman’a giden CHP heyetinin raporunda Suruç’taki canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile iki kişinin çocukları kandırıp örgüte götürdüğü belirtilmiş, Başbakanlık İletişim Merkezi (Bİ- MER) aracılığıyla Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na hitaben Eylül 2013’te iki farklı şikâyette bulunulmasına karşın bu kişiler hakkında uzun bir süre hiçbir işlem yapılmadığı, durumun, “görmezden gelindiği” vurgulanmıştı.

CHP’nin raporundan 2 ay sonra gerçekleşen Ankara katliamının Suruç bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün kamera kayıtlarında görüldüğü bilgisi ortaya çıktı. Bu tablo, Adıyaman’da nasıl bir ihmaller zincirinin yaşandığını da gözler önüne serdi.

Raporu hazırlayan heyetin başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, görüştükleri bütün ailelerin Yunus Emre Alagöz, Hacı Yusuf Kızılbay ve Salih Küçüktaş isimlerini verdiğini belirterek şöyle devam etti: “Yunus Emre Alagöz’ü Adıyaman’da herkes konuşuyor, tanıyor. Burada büyük ve kasıtlı bir zafiyet var. Yüzyılın zafiyeti. Bizim gördüklerimizi devlet görmüyorsa bu işin içinde bir şey aramak lazım. Devlet de suçlu burada.”