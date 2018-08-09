CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, derelerin taştığı, köprülerin yıkıldığı, 500.000 kişinin etkilendiği, tonlarca fındığın denize savrulduğu kentteki iki ilçeden biri olan Fatsa’da alt yapı sorunları olduğuna dikkat çekti.

Dün gece sabaha kadar felaketin yaşandığı yerlerde incelemelerde bulunan ve çekimler yapan Adıgüzel, “Fatsa caddelerinde hala ev ve işyerleri sel felaketi altında kalıyorsa alt yapı çözümlenmemiş demektir” diye konuştu.

Karadeniz Sahil Yolu, derelerin birleştirilmesi ve hidroelektrik santrallerin (HES) aşırı yağışları felakete dönüştürdüğüne dikkat çeken CHP’li Adıgüzel, “Ordu’nun derelerini kendi halinde bırakmak lazım” dedi.