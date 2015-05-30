CHP'li adayın içinde bulunduğu otomobil takla attı

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili 1. sıra adayı Av. Murat Çakırca, seçim çalışmalarından Kırıkkale merkezine dönerken içinde bulunduğu otonun takla atması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Raşit Canyurt idaresindeki 06 S 4808 plakalı otomobil ile Karaahmetli köyünde seçim çalışmalarına katılan Çakırca’nın da içinde bulunduğu otomobil Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 5 kilometresin de direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile takla atan otomobil de bulunan Çakırca ile birlikte otomobil sürücüsü Canyurt, Mehmet Ercan ve Rıza Altınkaya yaralanarak Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi altına alındılar.

'Nazar mı değdi?'

Hürriyet'in haberine göre, kaza sonrası Çakırca, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili olarak, “Karaahmetli köyünden seçim çalışması yaparak Kırıkkale de bir radyo programına katılmak için dönerken Hurdalık işletmesi tarafından bir tırın aniden önümüze çıkması sonucu şoför arkadaşın aniden direksiyonu kırması sonucu takla attık. Nazar mı değdi. Yoksa başka bir şey mi oldu. Sadece şu kadarını söyleyeyim siyaset de ya da insanlar hizmet yolunda her an başlarına bir şey gelebiliyor” dedi.

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