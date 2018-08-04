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CHP'li Abdüllatif Şener: Türkiye-ABD gergin, bu bir görüntü mü, yoksa gerçek mi?

"Herkes gerçek olduğu inancında ben hariç"

04 Ağustos 2018 15:24

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ,Türkiye ile ABD arasında krize dönüşen Rahip Brunson olayına ilişkin, "Türkiye-ABD ilişkileri gergin..Bu bir görüntü mü, yoksa gerçek mi? Herkes gerçek olduğu inancında..Ben hariç" yorumunu yaptı. 

Şener resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye-ABD ilişkileri gergin..Bu bir görüntü mü, yoksa gerçek mi? Herkes gerçek olduğu inancında..Ben hariç.. Sn Erdoğan, evet, dostlarını hep değiştirmiştir. Ama gürültüler ayyuka çıksa da, ABD ve İsrail’le stratejik ortaklığı hiç değişmedi.Gizli veya açık.. Ama değişmedi!"

 

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