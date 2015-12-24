CHP’li 6 kadın milletvekili Sur için Diyarbakır’a geliyor

Sokağa çıkma yasağının 23 gündür devam ettiği Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde halkın yaşadığı mağduriyeti rapor haline getiren CHP, şimdi de 6 kadın vekilini bölgeye gönderiyor.

Alınan bilgiye CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke, Elif Doğan Türkmen, Melike Basmaci, Nurhayat Kayisoglu, Gamze İlgezdi ve Zeynep Altıok’tan oluşan heyet, yarın sabah Diyarbakır’a gelecek.

2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur’un Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nden göç eden mağdur aileler ve kentteki STK temsilcileriyle görüşecek olan heyet, akşam saatlerinde Ankara’ya dönecek. Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin başkanlık edeceği heyet, bölgedeki temaslarının ardından bir rapor hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. Sur’a heyet gönderme kararı, geçtiğimiz günlerde yapılan MYK toplantısında alındığı öğrenildi.