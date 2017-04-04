CHP’li 3 gence ‘hayır’ etiketi gözaltısı

İzmir'de, CHP'li üç genç, cadde üzerindeki demir dubalara "Geleceğim için hayır" yazılı etiketi yapıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İzmir'de, CHP Balçova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman ve iki yönetim kurulu üyesi, önceki gece cadde üzerindeki demir dubalara "Geleceğim için hayır" yazılı sticker (etiket) yapıştırdıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 2 saat karakolda tutulan 3 kişi astıklarını sökmeyeceklerini bildirince Kabahatler Kanunu kapsamında 109’ar lira para cezası kesilip serbest bırakıldı.

"AKP'ye serbest, bize gözaltı!"

CHP’li gençler, serbest bırakıldıktan sonra polis karakolu önünde açıklama yaptı. Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman, “Bizle birlikte AKP hafta sonu yapılacak miting için afiş çalışması yapıyordu, onların ihbar ettiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.