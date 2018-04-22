CHP'li 15'ler Meclis Başkanlığ'ına iki adet dilekçe verdi; 36 yılık partisinden istifayı atarken eli titredi, gözü doldu

İyi Parti'nin seçime girebilmesi için CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde partilerinden istifa eden 15 CHP’liden İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Yaptığımız şey vatanımız için biz vatanımıza aşığız, çok seviyoruz. Demokrasiye kurulan bu tuzağa karşı bir anlamda bu 15 kişi adeta zırh olduk" dedi.

CHP’ye 36 yıldır emek verdiğini ve il başkanlığı da yaptığını ifade eden Bayır, “İstifa metnini imzalarken doğrusu gözlerim doldu, elim gitmedi kaleme gözledim doldu” diye konuştu.

“15 vekil tek tek arandı, önemli bir konu denilerek Meclis’e çağırıldı”

Bu arada CHP’den istifa eden 15 Milletvekilinin durumuna ilişkin detaylarda belli olmaya başladı.

CHP Grubundan tek tek aranılan milletvekilleri önemli bir konu denilerek Meclis’e çağırıldı.

İyi Parti’nin seçimlere sokulamayacağı belirtilerek son çare olarak 15 vekilin partisinden istifa ederek İYİ Partiye geçmesinin çözüm olacağı belirtildi. Bunun genel başkan Kılıcdaroğlu’nun bilgisi dahilinde olduğu belirtilerek, özveride bulunmaları istendi. Bunun üzerine 15 vekil iki adet dilekçeye imza attı. TBMM Başkanlığına biri CHP’den istifa ettikleri dilekçesi diğeri de İYİ Partiye katılım dilekçesi.

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“ Vatanımız için mecbur kaldık”

Yaptığımız şey vatanımız için biz vatanımıza aşığız, çok seviyoruz. Demokrasiye kurulan bu tuzağa karşı bir anlamda bu 15 kişi adeta zırh olduk. Seçme ve seçilme hakkına bir gasp vardı bizler bu gaspa karşı siper olduk. Bir anlamda Meral Akşener’in partisinin seçimlere girebilmesi için bunu yapmaya vatanımız için mecbur kaldık. Aksi takdirde İYİ partiyi seçimlere sokmayacaklardı.

Demokrasi adına bu işi yaptık demokrasinin önünü açtık. Haberim yok, dün gece aradılar önemli bir konu için sizi bekliyoruz dediler. TBMM’de 15 arkadaşla üç gurup başkan yardımcımız bir toplantı yaptık. Olayın son çare bunun kaldığını, bizim özveride bulunmamız gerektiğini, genel başkanın bilgisi dahilinde olduğunu ifade ettiler. Biz de bunun üzerine bu görevi kabul ettik. İstifa metnini imzalarken doğrusu gözlerim doldu, 36 yıl partide emek veriyorum, il başkanlığı yaptım, imzalamak zorunda kalıyorsunuz. Elim gitmedi kaleme, gözlerim doldu.

CHP’li Akın: Türkiye Cumhuriyetinin bekasından yanatavır aldık.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi adına, CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

“Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi adına bedel ödemiş ve her zaman bedel ödemeye hazır bir partidir. Baskın seçim yaparak İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engellemeye çalışan tek adam rejimine karşı da her türlü bedeli ödemeye razıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla; siyasi iktidar tarafından rayından çıkan demokrasimizi rayına oturtmak ve çoğulcu demokrasi anlayışını yeniden hakim kılmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda demokrasiden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasından yana tavır aldık. 24 Haziran’a giderken tek adam rejiminin tuzaklı yollarında Kuvayı Milliye ruhuyla adımlarımızı atacağız