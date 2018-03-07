CHP'li 14 belediyede kadınlara 8 Mart izni

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan kadınların izinli olduğunu açıkladı. Kaftancıoğlu, "Biz 8 Mart tüm kadınlar için resmi tatil olsun dileğiyle bunu İstanbul'dan başlatmış bulunuyoruz" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz katıldı.

CHP'li 14 belediyede kadınlara 1 gün izin

Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu, "8 Mart, kadınlarımız için tüm Türkiye’de resmi tatil olmalıdır. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu buradan başlattık. Ayrıca yakın bir tarihte kadına yönelik şiddete karşı mücadele politikalarımız kapsamında belediyelerimiz ve kadın dernekleri arasında bir protokol yapacağız. Bunun detaylarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağım" dedi.



Kaftancıoğlu, "Bazıları gibi yol yapmayı, çöp toplamayı 21. yüzyılın en büyük hizmeti gibi sunanlar bir tarafta; topluma sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği yaratan, insanca yaşam koşullarını hazırlayan belediyeler diğer tarafta. Halkımız bugün İstanbul’da birbirine komşu iki ilçe olan Esenyurt ile Beylikdüzü’ne baktığında da sosyal demokrat belediyeciliğin farkını çok net görebiliyor" diye konuştu.



Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:



"Tablo ne kadar karanlık olursa olsun biz kadınlar haklıyız, güçlüyüz ve her yerdeyiz. Kadın mücadelesinin önünde yıkılmayacak hiçbir iktidar yok. Evde, sokakta, iş yerlerinde erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi yalnızca biz biliriz. Bu mücadeleyi veren her bir kadın yurttaşım ne demek istediğimi anlamıştır. Meselemiz erkek yurttaşlarımızla değil erkek egemen bir toplum anlayışını devam ettirmek isteyen herkesle. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar. CHP’li belediyelerimizde yaşayan kadın yurttaşlarımız bunları biliyor, yaşıyor, yararlanıyor. Kadın bir il başkanı olarak tüm kadın yurttaşlarıma söylüyorum; yaşamazsınız ama olur da bizim belediyelerimizin kadınlara yönelik hizmetleriyle ilgili bir problem yaşarsanız 7 gün 24 saat telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü biz yaptıklarımızı ve gerçekten yapabileceklerimizi söylüyoruz. İstanbul’u kadınlarla birlikte kazanacağız, kadınlarla birlikte yöneteceğiz."

"Saraydan alıp halka vereceğiz"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Bir kadının bugünün Türkiye'sinde yaşaması zorken, siyasette var olmasının kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Biz CHP'li kadınlar olarak, yine de şanslı gruptan sayılırız. Çünkü CHP, genel zorlukların haricinde, kadın siyasetçilerin var olabildiği bir parti. Kadınların yaşadığı zorlukları, zaman zaman partimizde de yaşıyoruz. Biz en azından bu sıkıntıları demokratik yarışlarla partisindeki aşabiliyoruz. Darısı iktidar kadınların başına" dedi.



Kaftancıoğlu, "Kadın bir il başkanı olarak İstanbul'u kadınlarla birlikte saraydan alıp, yeniden halka kazandıracağımıza sonuna kadar inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP'li 14 belediyemizde tüm kadınlar izinli sayılacak. Biz 8 Mart tüm kadınlar için resmi tatil olsun dileğiyle, İstanbul'dan bunu başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu. (DHA)