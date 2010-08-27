‘CHP'iler eşime saldırdı’

T24 - Partisinin Kırklareli il binasında basın toplantısı düzenleyen Ak Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam, partiden hariç kendisi ve eşi adına hazırladıkları 1000 koli Ramazanyardımının dağıtımı için Emniyet Müdürlüğü karşısında boş bir dükkan kiralıklarını söyledi.



Dün akşam iftar sonrası eşi Nihal Sarıçam'ım yanında bir grup akrabası kadınla bu dükkana gittiğinde sözlü ve fiziki saldırınıng erçekleştiğini ileri süren Sarıçam, şunları söyledi, Vatan gazetesinde yer alan habere göre;



“Eşim Nihal ve yanındaki akrabaları yardım dağıtmak için kiraladığımız dükkana gidiyor. ‘Ak Parti adına yardım dağıtıyorlar’ diye bizleri şikayet ettiğini duyduğumuzda CHP İl Başkanı Vecdi Gündoğdu, Merkez İlçe Başkanı ve 10 kişiden oluşan alkollü genç geliyor. Gençler bayanları fotoğraflamaya çalışıyor ve alkollü gençler ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bu olaylar Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında yaşanıyor. Araçların içini açarak içindeki yardım paketlerini yerlere boşaltıp içlerinde parti amblemi ve broşür arıyorlar. Başörtülü kadınlardan birinin eşi Nihal Sarıçam olduğunu fark edince kaçıyorlar. O esnada emniyet görevlileri geliyor. Eşim olaydan sonra ciddi anlamda fiziki ve psikolojik bir sıkıntı yaşıyor. Haplarla tansiyonu düşürülmeye çalışan eşim gece doktor raporu almak için Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Emniyete ifadesini verdikten sonra şikayette bulunuyor.”



Savcının olayla ilgili işlem başlatmadığını ileri süren Gökpan Sarıçam, “Savcılığın dün gece saat 02.00'de hastaneye gidip rapor alan ve suç duyurusunda bulunan vatandaşının milletvekili eşi olmasını bir tarafa bırakıyorum şikayetini hali hazır niye hala dikkate alıp gerekli işlemleri soruşturmayı ve ifade almayı başlatmadığı bence burada tereddütlere sebep olmaktadır” dedi.















