T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den, YÖK’ün türban iznine sessiz destek!

CHP'ye yakın isimler'e göre , YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazi için tepkisiz kalmayı kararlaştırdı...

06 Ekim 2010 03:00

T24 - CHP, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen ve kız öğrencilerin türbanlı olsa bile derslere girebilmesinin önünü açan yazısına karşı bir adım atmayacak ve sessizlik politikası izleyecek.


Son dönemde türbanı çözecekleri konusunda irade seslendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda, YÖK’ün bu yazısını durdurmak amacı ile herhangi bir şekilde hukuki yollar da dahil bir girişimde bulunulmayacağını söyledi. Hürriyet'ye yer alan habere göre; 


Kılıçdaroğlu: Samimiyiz

Başından bu yana türban konusunda partisinin samimi olduğunun bilinmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, böylece kendi çizgisinin daha önceki yönetim ile farklı olduğu mesajını verdi. CHP Genel Başkanı herhangi bir adım atmamakla taktiksel açıdan da daha önce söyledikleri ile ters düşmemiş oldu. 

CHP Lideri’ne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu, YÖK’ün bu yazısını kurumun kendi tasarrufu olarak görüyor ve partisini daha fazla bu tartışma konusunun içinde tutmak istemiyor. 

Ayrıca, son dönemde türban sorununun çözümü ile ilgili çıkışlarının devamını getirmek amacı ile daha kapsamlı projeler üzerinde çalışıyor. Başkent kulislerinde, dün CHP’nin YÖK’ün bu yazısı ile ilgili hukuki girişim başlatacağı veya bireysel hukuk yollarına başvuranları açıkça destekleyeceği konuşuluyordu. YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıda, öğrencilerin derslerden hiçbir gerekçeyle çıkarılamayacağına işaret ederek, buna kalkışan öğretim üyesi hakkında ise disiplin işlemi yapılacağını bildirmişti. Karar şapka takan bir öğrencinin dersten çıkarılması üzerine yaptığı şikâyet üzerine alınmıştı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24