CHP'den, YÖK’ün türban iznine sessiz destek!

T24 - CHP, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen ve kız öğrencilerin türbanlı olsa bile derslere girebilmesinin önünü açan yazısına karşı bir adım atmayacak ve sessizlik politikası izleyecek.





Son dönemde türbanı çözecekleri konusunda irade seslendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda, YÖK’ün bu yazısını durdurmak amacı ile herhangi bir şekilde hukuki yollar da dahil bir girişimde bulunulmayacağını söyledi. Hürriyet'ye yer alan habere göre;





Kılıçdaroğlu: Samimiyiz



Başından bu yana türban konusunda partisinin samimi olduğunun bilinmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, böylece kendi çizgisinin daha önceki yönetim ile farklı olduğu mesajını verdi. CHP Genel Başkanı herhangi bir adım atmamakla taktiksel açıdan da daha önce söyledikleri ile ters düşmemiş oldu.



CHP Lideri’ne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu, YÖK’ün bu yazısını kurumun kendi tasarrufu olarak görüyor ve partisini daha fazla bu tartışma konusunun içinde tutmak istemiyor.



Ayrıca, son dönemde türban sorununun çözümü ile ilgili çıkışlarının devamını getirmek amacı ile daha kapsamlı projeler üzerinde çalışıyor. Başkent kulislerinde, dün CHP’nin YÖK’ün bu yazısı ile ilgili hukuki girişim başlatacağı veya bireysel hukuk yollarına başvuranları açıkça destekleyeceği konuşuluyordu. YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıda, öğrencilerin derslerden hiçbir gerekçeyle çıkarılamayacağına işaret ederek, buna kalkışan öğretim üyesi hakkında ise disiplin işlemi yapılacağını bildirmişti. Karar şapka takan bir öğrencinin dersten çıkarılması üzerine yaptığı şikâyet üzerine alınmıştı.





