CHP'den Yırca hakkında suç duyurusu

CHP’li Mahmut Tanal, Soma’nın Yırca köyündeki 6 bin zeytin ağacının kesimi ile güvenlik görevlileri ile bu talimatı veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tanal, 10 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyündeki taşınmazların, Soma Kolin Termik Santrali'nin yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin işlem tesis edildiğini fakat acele kamulaştırma yapabilmek için gerekli olan yurt savunması veya olağanüstü hal söz konusu olmadığını ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinin açıkça ihlal edildiğini belirtti.

Dilekçede, sözü edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava süreci devam ederken termik santral inşası için yapılan ağaç kesimini protesto eden Yırca köyü sakinlerinin, şüphelilerin saldırıları sonucunda darp edildiği ve biber gazı kullanılarak kasten yaralandığı belirtildi.

Kolin Şirketler Grubu’nun güvenlik görevlileri yaşanan olaylardan sonra işten çıkartıldığı ve yaptıkları açıklamada "Bize iş garantisi, hatta emeklilik garantisi vererek buraya getirdiler. Ben mevcut işimden ayrılıp buraya geldim. Bizleri kandırıp köylülere saldırttılar. Onlarla karşı karşıya getirdiler. Sonra da kullanıp attılar. Bu böyle olamaz. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız" ifadelerini kullandıklarını hatırlatan Tanal, dilekçesinde “Şüpheli güvenlik görevlileri, kendi suçlulukları hakkında açıkça tanıklık yapmıştır. Dolayısıyla suçun ikrarı gerçekleşmiştir. Suçu işleyen kişi, olayı en yakından bilen kişidir. Dolayısıyla güvenlik görevlilerinin bu beyanlarının delil niteliğinde olduğu ve suçun ikrarını gerçekleştirdiği su götürmez bir gerçektir. Zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2005/7-144 E. Ve 2005/150 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere ‘Vicdani delil sisteminin geçerli bulunduğu ceza yargılaması hukukumuzda, özgür iradeye dayalı olan ikrarın da, diğer tüm deliller gibi yargıç tarafından serbestçe takdir edilip değerlendirilmesi gerekir’ demiştir” ifadelerini kullandı.