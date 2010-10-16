-CHP'DEN YASADIŞI DİNLEMELERE PROTESTO ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - CHP Genel Merkez Gençlik Kolları üyesi bir grup, telefonların yasadışı dinlendiği iddiasıyla eylem yaptı. CHP'li gençler, ellerinde pankartlarla ve sloganlar atarak CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. Gruptan bazıları, dinlemeleri protesto için vücutlarına telefon kablolarını sardı. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Akay, burada yaptığı açıklamada, ''8 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hukukun hiçe sayılmasının neredeyse alışkanlık haline geldiğini'' iddia etti. Bunlardan birinin de yasadışı dinlemeler olduğunu öne süren Akay, ''Hakimlerin, sanatçıların, gazetecilerin, emniyet mensuplarının, milletvekillerinin kısacası toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin özel görüşmelerinin hukuka aykırı biçimde dinlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu, Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliği ilkesini hiçe saymaktır'' diye konuştu. Toplumun her kesiminin, kendisinin de dinlenmekte olduğu şüphesine sürüklendiğini ifade eden Akay, ''Bu durum, korku toplumuna giden yolda ilk adımdır. Korku toplumuna gidişi engellemenin tek yolu, korkmadan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmektir'' dedi. Gruptakiler, açıklamanın ardından eski telefonları yere atarak, durumu protesto etti.