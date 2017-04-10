CHP'den WhatsApp'ta referandum kampanyası

CHP gençlere ulaşmak için WhatsApp kampanyası düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran amaçlarının 2 milyon gence ulaşmak olduğunu söyledi.

Cankurtaran, “Kampanya yeni başladığında bir uyarıda bulunmuştuk. Yüzde 92 evet dahi olsa anket sonuçlarına inanmayın. ‘Hayır’ oranları önde çıkarıyorlarmış gibi yaptılar. Sonra ‘evet’ öne geçti diye insanların direncini kırmak için anketler açıkladılar” dedi.

Cankurtaran ‘tanımadığın bir kişiye hayırı anlat’ adıyla yeni bir sosyal medya kampanyasının duyurusunu yaptı. ‘Hayır’ çalışmaları için Sancaktepe’de bulunan Cankurtaran, genç partililerden sosyal mesajlaşma programı WhatsApp üzerinden tanımadıkları kişilere ‘hayır’ı anlatan mesajlar atmalarını istedi. Bu yöntemle bu hafta sonu itibariyle 10 binin üzerinde gence ulaştıklarını söyleyen Cankurtaran, “Hedefimiz özellikle yeni oy kullanacaklara ulaşmak… Yüzde 2.6 seçmen sayısında artış var. Bunun büyük bir kısmı 18 yaşı dolduran gençler. Hedefimiz 2 milyon gencimize ulaşmak” dedi.

"Anketlerle ilgili uyarmıştık"

Son günlerde açıklanan anketlerin yanıltıcı olduğunu söyleyerek partilileri uyaran Cankurtaran, “Anketlerle ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Anketlerin sonuçlarını da paylaşıyoruz. Kampanya yeni başladığında bir uyarıda bulunmuştuk. Yüzde 92 evet dahi olsa anket sonuçlarına inanmayın. ‘Hayır’ oranları önde çıkarıyorlarmış gibi yaptılar. Sonra ‘evet’ öne geçti diye insanların direncini kırmak için anketler açıkladılar” diye konuştu.

"Pabucu ters giydireceğiz"

Cankurtaran, partililere uyarıda bulunarak, “Oy vermek için sandığa gitmeyen olursa bu vebalin altından kalkamaz” dedi.

‘Evet’ kampanyasının devletin bütün olanakları kullanılarak yapıldığını anlatan Cankurtaran, “Milyonlarca lira harcayarak hediyeler dağıtılıyor. Bizler ‘hayır’ çıkarmak için yüreğimizle çalışmaya devam ediyoruz. ‘Hayır’dan dolayı yapılan engeller, tutuklamalar… Devletin bütün birimleri seferberlik ilan etmelerine rağmen inşallah ‘hayır’ı çıkaracağız… Bu sefer ben diyorum ki, AKP’ye pabuçu ters giydireceğiz” şeklinde konuştu.

Bazı yerlerde duvarlara ve pankartlara ‘Allah için Evet’ yazıldığını söyleyen ve buna tepki gösteren Cankurtaran şunları söyledi: “Her yerde ne diyor? ‘Allah için evet’. Her yerde ‘Allah için evet’ yazılarını görüyoruz. Acaba bunları söyleyenler, asanlar ‘ağızlarından çıkanı duyuyor mu?’ diye düşünmemek elde değil? Hepimizin o kadar din bilgisi var. Kuran-ı Kerim’de bin 400 yıl önce, ‘Türkiye’ye biri gelecek, bir referandum olacak ona oy verin’ diye bir şey yazmış olabilir? Bizimle mi dalga geçiyorlar? Dinimizi böyle bir şeye, siyasete kullanmanın en fazla da dindar vatandaşlarımızın ne kadar tepki gösterdiğini biz de görüyoruz. Biz de buradan tepkimizi koyuyoruz. Din asla siyasete alet edilmemelidir. Din herkesin vicdanıdır. Bu referandum için evet çıkarmak için dinimizi kullanmak, dinimiz için de olacak bir şey değildir. Vicdanları zedeleyecek bir şeydir.”