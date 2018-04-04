CHP'den vekillere uyarı: "Seçimde hırsızlık yapılacak" demeyin, TSK'yı eleştirmeyin, dini konulara girmeyin

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği haftalık bilgilendirme raporunda çeşitli uyarılarda bulundu. Raporda, "Dini konulara girilmemeli, orduyla ilgili eleştirel ifadelerde bulunulmamalı; seçimde hırsızlık yapılacağı, sonuçların baştan belli olduğu söylemlerinden kaçınılmalı" denildi.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göer, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugünden itibaren onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle Meclis ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanırken, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın başında bulunduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı'nca milletvekillerine haftalık bilgilendirme raporu gönderildi.

2-8 Nisan Haftası Bilgilendirme Raporu'nda haftanın özel günlerine ilişkin bilgilendirme yapılırken, işsizlikten büyüme oranlarına kadar ekonomik durum verilerle mercek altına alındı. Ayrıca gündemdeki gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili olarak kullanılacak söyleme ilişkin önerilerde bulunuldu.

"Kol kırılır yen içinde kalır"

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular' başlığı altında sıralanan uyarılardan dikkati çekenleri şöyle:

- Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı.

- Türkiye'nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmalı.

Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima "Kol kırılır yen içinde kalır" olmalıdır.

- Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli.

"Sosyal medyada bireysel görüş paylaşmayın"

- Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.

- Doğruları defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk kez duyduğu olabilir. Tekrarın gücüne inanın.

- Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.

- Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli.