T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında suç duyurusu

CHP'li Muharrem İnce, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkında Gezi Parkı müdahalesinden dolayı suç duyurusunda bulundu

19 Haziran 2013 16:26

Hülya Karabağlı / Ankara

 

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul'da Gezi Parkı eylemcilerine sıkılan suya kimyasal madde katılması ve eylemcilere orantısız İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve polisler hakkında “görevi ihmal”, “zor kullanım yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçlarından yargılanmaları amacıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Başsavcılığına iletilen suç duyurusunda, Gezi Parkı ile ilgili hukuksuzluğa tepki gösterenlere karşı ağır biçimde müdahale edildiği ve orantısız güç kullanıldığı belirtilerek, “Bu da yetmezmiş gibi bir de TOMA araçlarındaki suya kimyasal zehir ilave edilerek vatandaşların üzerine sıkılarak apaçık bir şekilde insanlık suçu işlenmiştir” denildi.

 

‘Mutlu ve Çapkın, AİHS’ye ve anayasaya aykırı davrandı’

 

Kimyasal zehir içeren suların sıkılmasının Türkiye için “utanç kaynağı” olduğu vurgulanan suç duyurusunda, anayasa ve AİHS'ye aykırı davranan vali, emniyet müdürü ve polislerin TCK'da yer alan görevi kötüye kullanma ve zor kullanım yetkisine ilişkin sınırı aşma suçunu işledikleri kaydedildi.

ETİKETLER

hüseyin avni mutluhüseyin çapkınistanbulvaliemniyet müdürüsuç duyurusuchpmuharrem ince

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24