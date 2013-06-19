CHP'den Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında suç duyurusu

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul'da Gezi Parkı eylemcilerine sıkılan suya kimyasal madde katılması ve eylemcilere orantısız İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve polisler hakkında “görevi ihmal”, “zor kullanım yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçlarından yargılanmaları amacıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Başsavcılığına iletilen suç duyurusunda, Gezi Parkı ile ilgili hukuksuzluğa tepki gösterenlere karşı ağır biçimde müdahale edildiği ve orantısız güç kullanıldığı belirtilerek, “Bu da yetmezmiş gibi bir de TOMA araçlarındaki suya kimyasal zehir ilave edilerek vatandaşların üzerine sıkılarak apaçık bir şekilde insanlık suçu işlenmiştir” denildi.

‘Mutlu ve Çapkın, AİHS’ye ve anayasaya aykırı davrandı’

Kimyasal zehir içeren suların sıkılmasının Türkiye için “utanç kaynağı” olduğu vurgulanan suç duyurusunda, anayasa ve AİHS'ye aykırı davranan vali, emniyet müdürü ve polislerin TCK'da yer alan görevi kötüye kullanma ve zor kullanım yetkisine ilişkin sınırı aşma suçunu işledikleri kaydedildi.