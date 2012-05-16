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CHP'den tutuklu vekiller için teklif

CHP'li Tanal, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

16 Mayıs 2012 18:45

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını öngören yasa önerisini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 108. maddesine bir  fıkra eklenmesini öngören teklif, tutuklu bulunan şüpheli ve sanığın milletvekili seçilmesi halinde derhal salıverilmesini ve yargılamanın tutuksuz devam etmesini düzenliyor.

Teklifin gerekçesinde, milletvekili seçilenlerin haklarında herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmamasına karşın temsili demokrasiye zarar veren bir şekilde temel hakları olan seçilme haklarını kullanamadıkları belirtilerek, milletvekili seçilenlerin kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphelerinin de ortadan kalktığının dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Milletvekili seçilenlerin Parlamento çalışmalarına katılımının sağlanması ve yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiği de gerekçede kaydedildi.

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