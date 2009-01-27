CHP'den TRT'ye dava

Tuncay Güney’in katıldığı programla ilgili olarak hem CHP tüzel kişiliği hem de Genel Başkan Deniz Baykal, TRT hakkında toplam 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Dilekçede Güney’in ayrıca Genel Başkan Deniz Baykal’ın MİT ajanı olduğu yönündeki iddiaları da hatırlatılarak Baykal’ın kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.



Dilekçede TRT’den yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte CHP ve Genel Başkanı Baykal için 100’er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat istendi.

