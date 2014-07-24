CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TRT'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında tarafsızlık göstermeyerek, yayın ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle, sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlamasından bu yana tartışılan TRT’nin yayın politikası CHP tarafından hukuki zemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TRT hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’den yapılan yazılı açıklamada TRT'nin, "Tayyip Radyo Televizyonu" haline geldiğini ileri süren Tezcan, TRT'yi ve birçok yayın kuruluşunu mercek altına aldıklarını belirtti. Günlük takipler sonucunda, yayın ihlallerine derhal müdahalede bulunacaklarını kaydeden Tezcan, "Vatandaşın vergileriyle finanse edilen TRT, Erdoğan'ın kanalı olamaz" ifadesini kullandı.

Suç duyurusu dilekçesinde, TRT Haber kanalında, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim faaliyetlerine ilişkin haber sürelerine yer verilerek, başta Anayasa olmak üzere, yayın mevzuatının birçok maddesinin ihlal edildiği savunuldu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız.