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CHP'den, TL simgesi için ilginç iddia

Öztrak, yazılı açıklamasında, Türk Lirası'nın yeni simgesinin açıklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

02 Mart 2012 01:30

 

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türk Lirası'nın simgesinin açıklanmasıyla ilgili, “Merkez Bankası bağımsızlığının ulaştığı son nokta, Tayyip Erdoğan'ın adının baş harflerini paramızın simgesi yapmak oldu” ifadelerini kullandı.
 
 
“Merkez Bankası bağımsızlığının ulaştığı son nokta Tayyip Erdoğan'ın adının baş harflerini paramızın simgesi yapmak oldu. Böylece padişah olma özlemini her fırsatta sergileyen Başbakan'a, adına sikke basarak en güzel hediyeyi verdi. Artık paramızın değerinden sonra Başbakan'ın simgesi de sıcak paracılara emanet edilmiş oldu. Bu cüret ve ibret tablosunu halkımızın dikkatine sunarken, Başbakanlık'ın tuğra basma hazırlığına ne zaman başlayacağının da merak edildiğini hatırlatmak istiyorum.”

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