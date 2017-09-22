CHP'den 'tezkere' açıklaması: TSK'nın elini güçlendirecekse destekleriz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak "bağımsızlık referandumu" öncesi, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında "Irak tezkeresininin uzatılacağı" yönünde tavsiye kararı çıkması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

Altay'ın açıklamasında “Tezkere terörle mücadelede TSK’nın elini güçlendirecekse destekleriz” ifadesi yer aldı.

"Süreç farklı şekilde işler"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (22 Eylül 2017) "Kuzey Irak referandumu" gündemiyle yapılacak MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Yaptırımların zamanlamasını açıklamasını Bakanlar Kurulu'ndan sonra hükümetimiz yapacaktır. Yol haritasının gereği neyse adımlarımızı atacağız. Tezkere çıkarsa, süreç farklı şekilde ilerleyecek."