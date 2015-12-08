CHP’den teklif: Gazeteciler tutuksuz yargılansın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Basın Kanunu’nun değiştirilerek gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarını öngören yasa teklifi hazırladı.

Cumhuriyet’in haberine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Zorunlu haller dışında tutuksuz yargılama gibi bir yol belirlenmesinin doğru olacağı kanaatindeyim” sözlerinin ardından harekete geçen CHP’li Tanrıkulu, Basın Yasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi hazırladı. Basın Yasası’na göre basın yoluyla işlenen suçlarla ilgili davaların süreli yayınlar yönünden 4 ay içinde açılması gerektiğine dikkat çeken Tanrıkulu, Dündar ve Gül’ün, altı ay önce yayımlanan bir haber nedeniyle tutuklandığına dikkat çekti.

Yasa önerisinde, Basın Yasası’nın “dava süreleri” başlıklı 26. maddesine eklenen hükümle “basılmış eserler yoluyla işlenen” ve bu yasa kapsamına giren diğer suçlarla ilgili ceza davalarında “tutuksuz yargılama”nın esas olduğu ifade edilirken “Yargı makamları bu tür suçlarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uymak zorundadır” hükmüne yer verildi.