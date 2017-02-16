CHP'den TBMM'den geçen vergi yasasına tepki: Ahilik sandığı adı altında esnaftan hükümete fon yaratılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda getirilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştıç Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında konuşan CHP’li Utku Çakırözer ekonomi yönetimini eleştirdi.

Pakette yabancılara konut satışında KDV muafiyeti getiren bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “Kendi vatandaşımızdan yüzde 18 KDV alırken, yabancılardan bunun alınmayacak olması hem adaletsizlik ve eşitsizliktir. Kendi vatandaşımıza ayıptır. Hem de kötü niyetli kullanımların yolunu açacak bir adımdır. CHP olarak bu maddenin geri çekilmesi istiyoruz” dedi.

Pakette kaçak işçi çalıştırılanlara getirilen yaptırımların hafifletilerek teşviklerden yararlanmalarının önünün açılmak istendiğini belirten Çakırözer, “İşsizlik Fonundan kaçak işçilik teşvik edilecek. Hem kayıt dışı çok yüksek diye üzülüyoruz. Hem de bizzat devlet eliyle kaçak işçiliği destekliyoruz. İşçinin, çalışanın hakkını vermeyen, sigortasını yapmayan işverene İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçinin kendi parasıyla oluşturulan fondan destek verilmesi, teşvik verilmesinin yolunun açılması başlı başına çok büyük bir sıkıntıdır” diye konuştu

Ahilik Sandığı: Hükümete yeni fon

Esnafa destek adı altında kurulacak olan Ahilik Sandığı ile hükümetin esnafa değil, kendine yeni bir fon yarattığını belirten Çakırözer, “Ben bir aydır Eskişehir’de esnafı geziyorum. Eskişehir’de esnaf sayısı 27 binlerden 15 bine düşmüş durumda. Esnaf bir biri ardına kepenk kapatıyor. Hal böyleyken, esnaf primlerini dahi ödeyemez haldeyken şimdi bir de zorunlu yüzde 2 sandık kesintisi yapılacak olmasının tek bir anlamı vardır. O da sıkışmış durumdaki hükümetin teşvikler için yeni fon arayışıdır. Bu esnafa bir müjde değil, hükümete fon yaratma girişimidir” dedi.